ياسر رشاد - القاهرة - جاء إطلاق شركة نيسان موتور إيجيبت، لموديل 2025 من السيارة نيسان صني المجمعة محلياً، بنظام التحكم الديناميكي الجديد VDC، ليطرح العديد من التساؤلات حول تعريف هذا النظام وكيفية عمله.

ما هو نظام VDC الجديد في سيارات نيسان صني 2025

وفي السطور التالية تجيب بوابة الخليج 365 الإلكترونية لمتابعيها عن السؤال “ما هو نظام VDC الجديد في سيارات نيسان صني 2025؟”.

ويعد نظام VDC، اختصاراً للتحكم الديناميكي في السيارة، وهي ميزة أمان مهمة تعمل على تعزيز ثبات السيارة والتحكم فيها، خاصة في ظروف القيادة الصعبة كالمناطق الزلقة والمنعطفات.

وتتوافر السيارة نيسان صني موديل 2025 المجمعة محلياً المزودة بنظام VDC من خلال شركة نيسان موتور إيجيبت، بـ4 فئات من التجهيزات جميعها مزودة بمحرك بقوة رباعى الاسطوانات، سعة 1500 سي سي، بقوة 108 «حصان» مع عزم أقصى للدوران 134 نيوتن/ متر، متصل بناقل حركة رباعى السرعات أوتوماتيك.

وتنشر بوابة الخليج 365 الإلكترونية القائمة السعرية الجديدة الصادرة عن شركة نيسان موتور إيجيبت، لـ”السيارة نيسان صني 2025 المجمعة محلياً” والتي يتم العمل بها بدايةً من يوليو الجاري.

أسعار نيسان صني موديل 2025 المجمعة محلياً بنظام VDC

MT 695400

BASE 726500

PLUS 747000

SUPPER SALON 761000

وفقاً لشركة نيسان موتور إيجيبت،وزودت طرازات نيسان صنى المجمعة محلياً موديل 2025 فئة «A/T Base» ببعض المواصفات ووسائل الأمان؛ من بينها «عدد 2 وسائد هوائية- فرامل مانعة للإنغلاق ABS وتوزيع الكترونى للفرامل EBD – نظام إيموبليزر ضد السرقة – عجلة القيادة كهربائية».

وتقدم السيارة ببعض الكماليات والتجهيزات، من أبرزها «مصابيح ضباب أمامية هالوجين- مصابيح خلفية LED – مرايات جانبية كهربائية – مكيف هواء يدوى مع وجود مخارج للمقاعد الخلفية- زجاج كهربائى- قفل مركزى – إمكانية طى المقاعد الخلفية – مقعد السائق والراكب الأمامى يدوى- عجلة القيادة متعددة الوظائف – مدخل AUX – مكبرات صوتية – جنوط 15 بوصة، وغيرها».

ودعمت طرازات «صنى» فئة «A/T MID» بنفس التجهيزات الموجودة بالفئة السابقة، إضافة إلى بعض الكماليات الأخرى ومنها «سبويلر خلفى- مرايات جانبية كهربائية – كاميرا خلفية – زجاج خلفى معتم – إمكانية التحكم بالنظام الصوتى والراديو من خلال عجلة القيادة- بلوتوث – شاشة وسائط 7 بوصة تعمل باللمس – مدخل USB، وغيرها».

وتزيد الفئة الأعلى «A/T SUPER SALOON» ببعض التجهزات والكماليات الأخرى؛ من أبرزها «حساسات ركن خلفية – مرايا ضم كهربائيًّا- خاصية التحكم عن بعد فى غلق وفتح الأبواب- مكييف هواء أتوماتيك – عدادات متطورة، وغيرها».