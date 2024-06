شكرا لقرائتكم خبر عن برعاية المحافظ.. انطلاق ملتقى أصحاب الأعمال بحفر الباطن والان نبدء بالتفاصيل

الدمام - شريف احمد - رعى صاحب السمو الأمير عبدالرحمن بن عبدالله بن فيصل محافظ حفرالباطن اليوم الثلاثاء، ملتقى أصحاب الأعمال، الذي تنظمه غرفة حفر الباطن، في نادي رجال الأعمال بالغرفة، بحضور عدد من رجال وسيدات الأعمال والمهتمين بقطاع الأعمال.

وأكد رئيس مجلس إدارة غرفة حفرالباطن سلمان العقيل في كلمته، أن الغرفة أطلقت استراتيجيتها التي تتلخص في تقديم خدمات ذات جودة مصممة خصيصًا للوفاء باحتياجات الأعضاء المنتسبين، وأداء دور رائد مع أصحاب الأعمال في تعزيز ودفع أولويات تنمية قطاع الأعمال، وترسيخ ثقافة المسؤولية الاجتماعية لدى قطاع الأعمال، والمشاركة في التنمية من خلال البرامج الاجتماعية، وتدريب وتأهيل الكوادر لرفع كفاءتهم وزيادة مهاراتهم.



مبادرة تنوير

وخلال الملتقى، دشن سموه مبادرة "تنوير" الموجهة للأفراد المهتمين بالعمل التجاري والأسر المنتجة، وخريجي الجامعات والكليات، والمنشآت المتناهية الصغر والصغيرة، التي تستهدف تعزيز الاقتصاد المحلي، بدعم المشاريع الصغيرة وتمكينها لتحقيق النمو والازدهار في السوق المحلي، عبر تشجيع ريادة الأعمال عن طريق توفير الموارد والدعم اللازمين للأفراد الذين يسعون لبدء مشاريعهم الخاصة وتحويل أفكارهم إلى واقع ملموس.

وثمن محافظ حفرالباطن دور الغرفة في النهوض بتنمية المحافظة، وتذليل العقبات أمام المستثمرين والرياديين من أبناء المحافظة، من خلال دعم مشاريعهم ومساعدتهم في تحقيق النجاح والنمو.

