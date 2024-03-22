الارشيف / الاقتصاد

الموارد البشرية: القطاع غير الربحي يساهم في الناتج المحلي 5% عام 2030

0 نشر
واس - الرياض 0 تبليغ

شكرا لقرائتكم خبر عن الموارد البشرية: القطاع غير الربحي يساهم في الناتج المحلي 5% عام 2030 والان نبدء بالتفاصيل

الدمام - شريف احمد - رأس وزير الموارد البشرية والتنمية الاجتماعية رئيس مجلس إدارة المركز الوطني لتنمية القطاع غير الربحي المهندس أحمد بن سليمان الراجحي الاجتماع العاشر لمجلس إدارة المركز، وما تضمنه من استعراض التقرير السنوي للمركز لعام 2023، والملخص التنفيذي لميزانية المركز لعام 2023ـ2024.
واطلع المجلس خلال الاجتماع على التوجهات الاستراتيجية لصندوق دعم الجمعيات، والأداء الاستراتيجي للمركز، إضافة إلى الخطّة السنوية لعام 2024م، والمنصة الوطنية لحوكمة التبرعات. للتفاصيل..This is a Twitter Status This is a Twitter Status— صحيفة اليوم (@alyaum)

الناتج المحلي

واتخذ المجلس في نهاية الاجتماع عدداً من القرارات والتوصيات التي تعزز من رفعَ مساهمة القطاع غير الربحي في الناتج المحلي الإجمالي بنسبة (5%) بحلول عام 2030.
الكلمات الدلائليه
محمد يوسف

محمد يوسف

متخصص فى مجال الكتابة وتحرير المقالات والترجمة من اللغتين الإنجليزية والفرنسية والعكس لمدة تزيد عن 8 سنوات – الترجمة الكاملة يدويًا دون الإعتماد على أي مواقع ترجمة. – الدقة في الترجمة وعدم وجود أخطاء – التدقيق النحوي واللغوي للنص المترجم – مراعاة أن يتناسب أسلوب اللغة مع الموضوع

إقرأ ايضا

Advertisements

قد تقرأ أيضا