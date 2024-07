شكرا لقرائتكم خبر عن الموارد البشرية: القطاع غير الربحي يساهم في الناتج المحلي 5% عام 2030 والان نبدء بالتفاصيل

الناتج المحلي

الدمام - شريف احمد - رأس وزير الموارد البشرية والتنمية الاجتماعية رئيس مجلس إدارة المركز الوطني لتنمية القطاع غير الربحي المهندس أحمد بن سليمان الراجحي الاجتماع العاشر لمجلس إدارة المركز، وما تضمنه من استعراض التقرير السنوي للمركز لعام 2023، والملخص التنفيذي لميزانية المركز لعام 2023ـ2024.واطلع المجلس خلال الاجتماع على التوجهات الاستراتيجية لصندوق دعم الجمعيات، والأداء الاستراتيجي للمركز، إضافة إلى الخطّة السنوية لعام 2024م، والمنصة الوطنية لحوكمة التبرعات. للتفاصيل..This is a Twitter Status This is a Twitter Status— صحيفة اليوم (@alyaum)واتخذ المجلس في نهاية الاجتماع عدداً من القرارات والتوصيات التي تعزز من رفعَ مساهمة القطاع غير الربحي في الناتج المحلي الإجمالي بنسبة (5%) بحلول عام 2030.