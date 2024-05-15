شكرا لقرائتكم خبر عن كوريا الجنوبية تدعم قطاع أشباه الموصلات بـ7 مليارات دولار والان نبدء بالتفاصيل

الدمام - شريف احمد - أعلنت حكومة كوريا الجنوبية عن حزمة دعم قوية تبلغ قيمتها أكثر من 7 مليارات دولار أمريكي بهدف منافسة الولايات المتحدة والصين في هذا القطاع.

ومن المتوقع أن تعمل الحزمة التي تستهدف مواد أشباه الموصلات وصناعة المعدات وشركات التصنيع على تعزيز صناعة الرقائق في البلاد. كما كشف وزير المالية الكوري الجنوبي تشوي سانج موك عن أن الحكومة ستعلن قريبًا عن تفاصيل الحزمة، وفق ما ذكر موقع بلاك رايد. حرب أشباه الموصلات قد يقدم البرنامج قروضًا وينشئ صندوقًا جديدًا بتمويل من المؤسسات المالية العامة والخاصة. وتأتي هذه الخطوة كجزء من استراتيجية كوريا الجنوبية لكسب "الحرب" في صناعة أشباه الموصلات.

تعد صناعة أشباه الموصلات قطاعًا بالغ الأهمية بالنسبة لكوريا الجنوبية كونها موطن لكبار الشركات العالمية مثل "سامسونج" و غيرها.

ومن المتوقع أن توفر حزمة الدعم الجديدة دفعة كبيرة لهذه الشركات وغيرها من العاملين في الصناعة مما يساعدهم على الابتكار وتوسيع مشاريع تصنيع أشباه الموصلات الخاصة بهم في كوريا الجنوبية . دعم التكنولوجيا الفائقة بالإضافة إلى الحزمة المالية، تقوم كوريا الجنوبية أيضًا ببناء مجموعة من أشباه الموصلات العملاقة في يونجين جنوب عاصمتها سيول.

وستعمل هذه المجموعة، التي توصف بأنها أكبر مجمع للتكنولوجيا الفائقة في العالم، على تعزيز مكانة كوريا الجنوبية في سوق أشباه الموصلات العالمية.

اقرأ أيضاً: أرباح شركات الرقائق العالمية تتلقى ضربة قاسية بسبب الحرب التجارية

وتعهد الرئيس الكوري الجنوبي يون سوك يول بضخ كل الموارد الممكنة للفوز في "حرب" في الرقائق، واعدا بمزايا ضريبية للاستثمارات.

ويؤكد هذا الالتزام من أعلى المستويات الحكومية الأهمية الاستراتيجية لصناعة أشباه الموصلات بالنسبة لاقتصاد كوريا الجنوبية ومكانتها العالمية. اضطرابات صناعة أشباه الموصلات ويأتي إعلان حزمة الدعم في الوقت الذي تعاني فيه صناعة أشباه الموصلات العالمية من اضطرابات سلسلة التوريد وارتفاع الطلب نتيجة للتحول الرقمي المتسارع لوباء كوفيد-19.

اقرأ أيضاً: سوق الذكاء الاصطناعي العالمي يواصل التوسع بقيادة «إنفيديا»

ومن المرجح أن تؤدي خطوة كوريا الجنوبية إلى تكثيف المنافسة في سوق أشباه الموصلات العالمية ، لا سيما مع اللاعبين الرئيسيين الآخرين مثل الولايات المتحدة والصين، الذين قاما أيضًا بتكثيف الجهود لتعزيز صناعات أشباه الموصلات المحلية لديهم. تفاصيل حول مشاريع أشباه الموصلات في كوريا الجنوبية وقد شرعت كوريا الجنوبية، الرائدة عالميًا في صناعة أشباه الموصلات، مؤخرًا في تنفيذ العديد من المشاريع الطموحة لتعزيز مكانتها في هذا القطاع الحيوي. وتشمل بعض المشاريع الرئيسية ما يلي:

مجموعة كورية ضخمة

كشفت حكومة كوريا الجنوبية النقاب عن خطط لإنشاء " مجموعة ضخمة من أشباه الموصلات " في جنوب سيول بحلول عام 2047، وهذا المشروع الذي يتضمن استثمارًا إجماليًا قدره 470 مليار دولار وهو عبارة عن تعاون مع شركات الرقائق الكبرى مثل سامسونج وسيمتد المجمع المتصور على مساحة 21 مليون متر مربع، ومن المتوقع أن تبلغ طاقته الإنتاجية الشهرية 7.7 مليون رقاقة بحلول عام 2030.