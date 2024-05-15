شكرا لقرائتكم خبر عن "ساما" يرخص شركة جديدة لمزاولة نشاط التمويل الجماعي بالدين والان نبدء بالتفاصيل
الدمام - شريف احمد - أعلن البنك المركزي السعودي "ساما" الترخيص لشركة "هلا للتمويل" لمزاولة نشاط التمويل الجماعي بالدين، وبإضافة هذا الترخيص، يبلغ إجمالي عدد الشركات المرخصة لمزاولة النشاط 11 شركة، فيما يصبح عدد شركات التمويل المرخصة المصرحة 62 شركة في المملكة.
ويأتي القرار، في إطار سعي البنك المركزي إلى دعم قطاع التمويل وتمكينه، وفي سبيل تحقيق أهداف رفع مستوى فاعلية التعاملات المالية ومرونتها، كذلك تمكين الابتكار في الخدمات المالية المقدمة وتشجيعه؛ بهدف تعزيز مستوى الشمول المالي في المملكة، ووصول الخدمات المالية إلى جميع شرائح المجتمع. للمزيد: This is a Twitter Status This is a Twitter Status— اقتصاد اليوم (@alyaum_eco)
ويأتي القرار، في إطار سعي البنك المركزي إلى دعم قطاع التمويل وتمكينه، وفي سبيل تحقيق أهداف رفع مستوى فاعلية التعاملات المالية ومرونتها، كذلك تمكين الابتكار في الخدمات المالية المقدمة وتشجيعه؛ بهدف تعزيز مستوى الشمول المالي في المملكة، ووصول الخدمات المالية إلى جميع شرائح المجتمع. للمزيد: This is a Twitter Status This is a Twitter Status— اقتصاد اليوم (@alyaum_eco)
اهتمت الصحف الدولية بقمة أعمال مؤتمر مبادرة مستقبل عظيم المعبرة عن الشراكة الاستراتيجية بين #السعودية و #بريطانيا في اجتماعها الرابع#اقتصاد_اليوم | #GREATFUTURES | #معا_لمستقبل_عظيم— اقتصاد اليوم (@alyaum_eco) May 15, 2024
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