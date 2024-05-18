شكرا لقرائتكم خبر عن أسعار النفط.. برنت يسجل ارتفاعا بنسبة 0.85% والان نبدء بالتفاصيل

أسعار النفط اليوم

الدمام - شريف احمد - سجلت أسعار النفط ارتفاعا، إذ سجل خام برنت أول زيادة أسبوعية في ثلاثة أسابيع.وجاء هذا بدعم من المؤشرات الاقتصادية من أكبر مستهلكين للنفط في العالم، وهما الصين والولايات المتحدة، مما عزز الآمال في ارتفاع الطلب.وسجلت أسعار خام برنت صعودا بـ 71 سنتا بما يعادل 0.85 بالمئة لتصل عند التسوية إلى 83.98 دولار للبرميل.كما ارتفع خام غرب تكساس الوسيط الأمريكي 83 سنتا أو 1.05 بالمئة ليبلغ عند التسوية 80.06 دولار للبرميل.

وعلى مدار الأسبوع، ارتفع خام برنت واحدا بالمئة تقريبا بينما صعد خام غرب تكساس اثنين بالمئة.

وارتفع الناتج الصناعي الصيني 6.7 بالمئة على أساس سنوي في أبريل.

مخزونات النفط

واكتسب تعافي قطاع التصنيع زخما، وزادت وتيرة نموه مما يشير إلى احتمال ارتفاع الطلب.وأثار تراجع في مخزونات النفط ومنتجات التكرير في مراكز تجارية عالمية تفاؤلا حيال نمو الطلب على النفط.وكان مسار ارتفاع المخزونات قد شكل ضغطًا كبيرًا على أسعار الخام في الأسابيع السابقة.