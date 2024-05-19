شكرا لقرائتكم خبر عن وزير البترول يبحث مع السفير التشيلى ورئيس إيناب سيبترول أنشطة الشركة فى مصر والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - سامية سيد - استقبل المهندس طارق الملا وزير البترول والثروة المعدنية روبيرتو إيبرت السفير التشيلى بالقاهرة وجوليو فريدمان رئيس شركة إيناب سيبترول التشيلية ودينيس أبو دينين بوتو الرئيس التنفيذي للشركة فى مصر، حيث تم بحث أنشطة الشركة فى مصر وخططها المستقبلية فى مناطق عملياتها بالصحراوين الغربية والشرقية.

وخلال اللقاء أكد الملا على الشراكة الناجحة بين قطاع البترول والشركة فى استهداف إطلاق إمكانات موارد البترول فى مصر والتعاون القائم والذى يمثل نموذجاً للتعاون الجاد المثمر، مشيراً إلى الفرص الاستثمارية المتاحة والإمكانات التى تتمتع بها مصر فى مجال البترول والغاز والمجالات التى يمكن توسعة هذا التعاون بها بما يحقق أهداف الجانبين.

وأشاد الوزير برغبة الشركة فى الاستحواذ على مناطق امتياز جديدة وتكثيف عمليات البحث والاستكشاف وزيادة الانتاج وضخ استثمارات اضافية فى قطاع البترول المصرى.

ومن جانبه أوضح رئيس الشركة أنها تعمل فى مصر منذ عام 1998 ولديها حالياً عمليات في الصحراء الغربية في امتياز شرق رأس القطارة وفي الصحراء الشرقية في امتياز غرب عامر، مشيراً إلى التزام الشركة بالعمل فى مصر وزيادة الإنتاج وأن خطة الشركة الاستراتيجية تهدف إلى توسعة محفظة أعمالها في مصر وتعزيز استثماراتها فى ضوء النتائج الجيدة التي حققتها.

ولفت إلى الخبرات الواسعة التى تتمتع بها الشركة والتكنولوجيا المتقدمة التى تمتلكها فى مجال البحث والاستكشاف، مشيراً إلى رغبة الشركة فى المساهمة فى النمو الاقتصادى والتنمية المستدامة وتعزيز مكانتها كشريك استراتيجى فى قطاع البترول فى مصر، وأشار إلى أنشطة المساهمة الاجتماعية للشركة فى مناطق عملها من خلال توفير برامج تدريبية وورش عمل لسكان المناطق المجاورة وعمليات ترميم للمدارس والمبانى السكنية فضلاً عن توفير معدات ومستلزمات طبية للمستشفيات.

يذكر أن شركة إيناب حالياً تقوم بتشغيل امتياز شرق رأس القطارة بالصحراء الغربية بحصة مشاركة تبلغ ٥ر٥٠% وتمتلك نسبة تبلغ 100% في منطقة غرب عامر بالصحراء الشرقية ويبلغ إجمالى استثماراتها فى مصر حتى الآن 581 مليون دولار ويبلغ إجمالى إنتاجها الحالى حوالى 10 آلاف برميل يومياً، حضر اللقاء المهندس علاء حجر وكيل الوزارة للمكتب الفنى.