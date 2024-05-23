الاقتصاد

8 آلاف فرصة وظيفية لخريجي التقني في أبريل

0 نشر
0 تبليغ

شكرا لقرائتكم خبر 8 آلاف فرصة وظيفية لخريجي التقني في أبريل ونؤكد لكم باننا نسعى دائما لارضائكم والان مع التفاصيل

- بواسطة أيمن الوشواش - وفرت المؤسسة العامة للتدريب التقني والمهني 8 آلاف فرصة وظيفية بالتنسيق مع القطاع الخاص لخريجي وخريجات برامج التدريب التقني، وذلك خلال شهر أبريل من العام الجاري.

وأوضحت المؤسسة أنها أبرمت 6 مذكرات تفاهم مع عدة شركات خلال الشهر ذاته بهدف توظيف الخريجين، كما تم تنفيذ 59 برنامجا لتهيئة الخريجين للدخول في سوق العمل، إضافة إلى عقد 129 لقاء مع مسؤولي الموارد البشرية في عدة جهات بهدف بحث سبل التعاون والشراكة لاستقطاب خريجي برامج التدريب التقني.

وأضافت «إنها تعمل على تنفيذ عدة برامج ومبادرات لتسهيل التحاق الخريجين بسوق العمل في المجالات التقنية والمهنية، وأطلقت عدة مبادرات للإسهام في تحقيق ذلك من أبرزها مبادرة « فرصة عمل لكل خريج «، وكذلك تم إنشاء مكاتب للتنسيق الوظيفي في مختلف الكليات والمعاهد التابعة لها تعمل على تفعيل برامج التعاون والشراكات مع قطاعات الأعمال، وذلك لإيجاد فرص عمل مناسبة للخريجين والخريجات.

توظيف التقنيين:

  • عدد الوظائف 8012 وظيفة.
  • الفترة 1 ـ 30 أبريل 2024.
  • إبرام 6 مذكرات تفاهم مع عدة شركات.
  • تنفيذ 59 برنامجا لتهيئة الخريجين.
  • عقد 129 لقاء مع مسؤولي الموارد البشرية.
برامج ومبادرات لتسهيل التوظيف:
- مبادرة فرصة عمل لكل خريج.
- إنشاء مكاتب للتنسيق الوظيفي.

كانت هذه تفاصيل خبر 8 آلاف فرصة وظيفية لخريجي التقني في أبريل لهذا اليوم نرجوا بأن نكون قد وفقنا بإعطائك التفاصيل والمعلومات الكاملة ولمتابعة جميع أخبارنا يمكنك الإشتراك في نظام التنبيهات او في احد أنظمتنا المختلفة لتزويدك بكل ما هو جديد.

كما تَجْدَرُ الأشاراة بأن الخبر الأصلي قد تم نشرة ومتواجد على مكه وقد قام فريق التحرير في الخليج 365 بالتاكد منه وربما تم التعديل علية وربما قد يكون تم نقله بالكامل اوالاقتباس منه ويمكنك قراءة ومتابعة مستجدادت هذا الخبر من مصدره الاساسي.

الكلمات الدلائليه
هيثم هارون

هيثم هارون

بكالوريوس تربيه وماجستير في علوم السياحه من جامعة الأقصر ومتخصص في علوم السياحه والتحرير الاخباري التلفزيوني والصحفي.

إقرأ ايضا

Advertisements

قد تقرأ أيضا