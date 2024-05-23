8 آلاف فرصة وظيفية لخريجي التقني في أبريل

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السعودية - بواسطة أيمن الوشواش - وفرت المؤسسة العامة للتدريب التقني والمهني 8 آلاف فرصة وظيفية بالتنسيق مع القطاع الخاص لخريجي وخريجات برامج التدريب التقني، وذلك خلال شهر أبريل من العام الجاري.

وأوضحت المؤسسة أنها أبرمت 6 مذكرات تفاهم مع عدة شركات خلال الشهر ذاته بهدف توظيف الخريجين، كما تم تنفيذ 59 برنامجا لتهيئة الخريجين للدخول في سوق العمل، إضافة إلى عقد 129 لقاء مع مسؤولي الموارد البشرية في عدة جهات بهدف بحث سبل التعاون والشراكة لاستقطاب خريجي برامج التدريب التقني.

وأضافت «إنها تعمل على تنفيذ عدة برامج ومبادرات لتسهيل التحاق الخريجين بسوق العمل في المجالات التقنية والمهنية، وأطلقت عدة مبادرات للإسهام في تحقيق ذلك من أبرزها مبادرة « فرصة عمل لكل خريج «، وكذلك تم إنشاء مكاتب للتنسيق الوظيفي في مختلف الكليات والمعاهد التابعة لها تعمل على تفعيل برامج التعاون والشراكات مع قطاعات الأعمال، وذلك لإيجاد فرص عمل مناسبة للخريجين والخريجات.

توظيف التقنيين:

عدد الوظائف 8012 وظيفة.

الفترة 1 ـ 30 أبريل 2024.

إبرام 6 مذكرات تفاهم مع عدة شركات.

تنفيذ 59 برنامجا لتهيئة الخريجين.

عقد 129 لقاء مع مسؤولي الموارد البشرية.

برامج ومبادرات لتسهيل التوظيف:- مبادرة فرصة عمل لكل خريج.- إنشاء مكاتب للتنسيق الوظيفي.