شكرا لقرائتكم خبر عن أسعار الذهب تعاود الارتفاع بعد 4 أيام من التراجع والان نبدء بالتفاصيل

أكبر ارتفاع للذهب

تقرير الدخل والإنفاق



مؤشر ثقة المستهلكين

الدمام - شريف احمد - أنهت أسعار العقود الآجلة للذهب 4 أيام من التراجع، وارتفعت يوم الثلاثاء على خلفية تراجع الدولار قبل صدور بعض البيانات الاقتصادية الأمريكية الحيوية، بما في ذلك تقرير الدخل والإنفاق الشخصي خلال أبريل الماضي، وتزايد التوترات في الشرق الأوسط، ما أدى إلى ارتفاع سعر المعدن الأصفر.وتراجع مؤشر قيمة الدولار في التعاملات الأوروبية إلى 34ر104 نقطة، قبل أن يسترد جزءًا من خسائره ليسجل 56ر104 نقطة، وهو ما يقل بدرجة هامشية عن مستواه أمس الأول.وارتفع سعر الذهب بمقدار 70ر22 دولار أي بنسبة 1% تقريبًا إلى 20ر2355 دولار للأوقية تسليم مايو الحالي، وهو أكبر ارتفاع له سواء من حيث القيمة أو النسبة منذ نحو أسبوعين. التفاصيل: This is a Twitter Status This is a Twitter Status— اقتصاد اليوم (@alyaum_eco)كما ارتفع سعر الفضة بمقدار 641ر1 دولار أي بنسبة 4ر5% تقريبًا إلى 971ر31 دولار للأوقية، وهي أكبر زيادة يومية من حيث القيمة منذ فبراير 2021.وارتفع سعر النحاس بمقدار 1060ر0 دولار أي بنسبة 25ر2% إلى 8595ر4 دولار للرطل.ومن المقرر صدور تقرير الدخل والإنفاق الشخصي في الولايات المتحدة يوم الجمعة المقبل، ويتضمن قراءة لمعدل التضخم الأمريكي.ويمكن أن تؤثر بيانات التضخم المنتظرة بشدة على توقعات أسعار الفائدة خلال اجتماع لجنة السوق المفتوحة في مجلس الاحتياط الاتحادي (البنك المركزي) الأمريكي يومي 11 و12 يونيو المقبل.وعلى صعيد البيانات الاقتصادية أظهر تقرير اقتصادي نشر ارتفاعًا غير متوقع لثقة المستهلكين في الولايات المتحدة خلال مايو الحالي.وذكر معهد كونفرانس بورد المستقل للدراسات الاقتصادية أن مؤشر ثقة المستهلكين ارتفع خلال الشهر الحالي إلى 102 نقطة مقابل 5ر97 نقطة خلال الشهر الماضي وفقا للبيانات المعدلة.جاء الارتفاع مفاجئًا للمحللين الاقتصاديين الذين توقعون تراجع المؤشر خلال الشهر الحالي إلى 3ر95 نقطة مقابل 97 نقطة خلال الشهر الماضي وفقًا للبيانات الأولية.