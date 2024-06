شكرا لقرائتكم خبر عن الأطعمة والمشروبات الأعلى.. 219 مليون عملية نقاط بيع خلال أسبوع والان نبدء بالتفاصيل

الدمام - شريف احمد - بلغ عدد عمليات نقاط البيع في المملكة خلال المدة من 26 مايو - 01 يونيو 2024م , 219.685.000 عملية، بقيمة 15.222.754.000 ريال، مقابل 11.206.542.000 ريال عن المدة السابقة نفسها.ووفق نشرة البنك المركزي السعودي الأسبوعية لنقاط البيع, بلغ عدد العمليات في الملابس والأحذية 7.151.000 بقيمة 999.085.000 ريال، وبلغ عدد العمليات في مواد التشييد والبناء 1.687.000 بقيمة 377.008.000 ريال، وبلغ عدد العمليات في التعليم 160.000 بقيمة 237.594.000 ريال. التفاصيل: This is a Twitter Status This is a Twitter Status— اقتصاد اليوم (@alyaum_eco)وبلغ عدد العمليات في الأجهزة الإلكترونية والكهربائية 1.407.000 بقيمة 313.719.000 ريال، وبلغ عدد العمليات في محطات الوقود 16.990.000 بقيمة 974.059.000 ريال، وبلغ عدد العمليات في الصحة 8.579.000 بقيمة 965.442.000 ريال، وبلغ عدد العمليات في الأثاث 1.370.000 بقيمة 336.112.000 ريال.كما بلغ عدد العمليات في الفنادق 654.000 بقيمة 214.587.000 ريال، وبلغ عدد العمليات في المنافع العامة 1.171.000 بقيمة 94.662.000 ريال، وبلغ عدد العمليات في المجوهرات 278.000 بقيمة 295.559.000 ريال.بلغ عدد العمليات في السلع والخدمات المتنوعة 26.545.000 بقيمة 1.879.834.000 ريال، وبلغ عدد العمليات في الترفيه والثقافة 2.881.000 بقيمة 323.604.000 ريال، وبلغ عدد العمليات في المطاعم والمقاهي 61.010.000 بقيمة 2.073.533.000 ريال، وبلغ عدد العمليات في الأطعمة والمشروبات 51.050.000 بقيمة 2.400.298.000 ريال.كما بلغ عدد العمليات في الاتصالات 1.574.000 بقيمة 148.632.000 ريال، وبلغ عدد العمليات في النقل 3.346.000 بقيمة 1.011.045.000 ريال، في حين بلغ عدد العمليات الأخرى 33.830.000 بقيمة 2.577.979.000 ريال.وعلى مستوى مدن المملكة، بلغ عدد عمليات نقاط البيع الأسبوعية في الرياض 67.690.000 بقيمة 5.047.448.000 ريال، وبلغ عدد عمليات نقاط البيع في مكة المكرمة 8.646.000 بقيمة 515.018.000 ريال، في حين بلغ عدد عمليات نقاط البيع في المدينة المنورة 8.862.000 بقيمة 549.329.000 ريال، وبلغ عدد عمليات نقاط البيع في تبوك 5.233.000 بقيمة 329.630.000 ريال.كما بلغ عدد عمليات نقاط البيع في حائل 4.136.000 بقيمة 260.841.000 ريال، وبلغ عدد عمليات نقاط البيع في أبها 3.416.000 بقيمة 202.365.000 ريال، وبلغ عدد عمليات نقاط البيع في بريدة 4.994.000 بقيمة 350.062.000 ريال، وبلغ عدد عمليات نقاط البيع في الخبر 4.643.000 بقيمة 434.268.000 ريال.وبلغ عدد عمليات نقاط البيع في الدمام 9.116.000 بقيمة 744.736.000 ريال، وبلغ عدد عمليات نقاط البيع في جدة 25.408.000 بقيمة 2.062.623.000 ريال، وبلغ عدد عمليات نقاط البيع في المدن الأخرى 77.540.000 بقيمة 4.726.433.000 ريال.