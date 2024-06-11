شكرا لقرائتكم خبر عن شعبة المعادن الثمينة: وقف إنتاج المشغولات الذهب من عيار 14 فى مصر والان مع تفاصيل الخبر

كشف إيهاب واصف رئيس شعبه صناعة الذهب والمجوهرات والمعادن الثمينة بغرفة الصناعات المعدنية، أن الشركات الذهب أوقفت إنتاج الذهب عيار 14 لصعوبة تسويقه في الوقت الحالي مع الطلب المرتفع على أعيره 18 و21 وغياب تام في الطلب على عيار 14.

وقال في تصريحات خاصة، إن تجار الذهب يتجنبون منتجات عيار 14 منذ فترة طويلة وتجارب الشركات المنتجة اثبت فشلها، لافتًا إلى أن حركة بيع عيار 14ضعيفة جدًا وتكاد تكون منعدمة، ولا نعول عليها فى إحداث حركة بالأسواق وعندما نتحدث عن مبيعات الذهب فنتجنب عيار 14 لأنه ليس جزء من المعادلة في السوق.

وأضاف "واصف" فى تصريحات لـ"الخليج 365"، أن ثقافة المواطن فى مصر لا تتقبل عيار 14 أو العيارات التى تقل عن 18، حتى الـ 18 احتاج سنوات طويلة حتى يقبله المواطن المصري، مؤكداً أن الحكم على تجربة الذهب عيار 14 فى الوقت الحالي تؤكد أنها فشلت.

وذكر رئيس شعبه صناعة الذهب والمجوهرات والمعادن الثمينة، أن طلبات التصدير للخارج لعيار 14 متوقفة على الرغم من أن هذا العيار مقبول في خارج مصر، لافتا إلى أن التصديرأصبح مقتصر على منتجات المشغولات من الأعيرة 18 و21.