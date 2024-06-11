شكرا لقرائتكم خبر عن «ميفك ريت» يوقع ملحق عقد لخفض التكاليف التشغيلية بمبنى في الرياض والان نبدء بالتفاصيل
الدمام - شريف احمد - وافق مجلس إدارة شركة الشرق الأوسط للاستثمار المالي على تغيير غير أساسي في صندوق ميفك ريت
وقالت الشركة في بيان على تداول: إن تاريخ سريان التغيير 1445-12-25 الموافق 2024-07-01.
وأضافت أن مدير صندوق ميفك ريت وقع على ملحق عقد إدارة وتشغيل متضمنًا خفض التكاليف التشغيلية لمبنى بلازا 1 الواقع في مدينة الرياض مع المشغل الحالي "شركة الأصول المستديمة".
ویتوقع مدیر الصندوق أن تكون نتائج ھذا التغير إيجابية في خفض التكاليف التشغيلية، وتعزيز صافي عوائد الصندوق.
وقالت الشركة في بيان على تداول: إن تاريخ سريان التغيير 1445-12-25 الموافق 2024-07-01.
وأضافت أن مدير صندوق ميفك ريت وقع على ملحق عقد إدارة وتشغيل متضمنًا خفض التكاليف التشغيلية لمبنى بلازا 1 الواقع في مدينة الرياض مع المشغل الحالي "شركة الأصول المستديمة".
ویتوقع مدیر الصندوق أن تكون نتائج ھذا التغير إيجابية في خفض التكاليف التشغيلية، وتعزيز صافي عوائد الصندوق.