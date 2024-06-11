شكرا لقرائتكم خبر عن «ميفك ريت» يوقع ملحق عقد لخفض التكاليف التشغيلية بمبنى في الرياض والان نبدء بالتفاصيل

الدمام - شريف احمد - وافق مجلس إدارة شركة الشرق الأوسط للاستثمار المالي على تغيير غير أساسي في صندوق ميفك ريت

وقالت الشركة في بيان على تداول: إن تاريخ سريان التغيير 1445-12-25 الموافق 2024-07-01.

وأضافت أن مدير صندوق ميفك ريت وقع على ملحق عقد إدارة وتشغيل متضمنًا خفض التكاليف التشغيلية لمبنى بلازا 1 الواقع في مدينة الرياض مع المشغل الحالي "شركة الأصول المستديمة".

ویتوقع مدیر الصندوق أن تكون نتائج ھذا التغير إيجابية في خفض التكاليف التشغيلية، وتعزيز صافي عوائد الصندوق.