الذهب يتراجع بنهاية تعاملات ثالث أيام عيد الأضحى

الشارقة - اميمة ياسر -

تراجعت أسعار الذهب بشكل طفيف 5 جنيهات بنهاية تعاملات اليوم الثلاثاء، ثالث أيام عيد الأضحى المبارك، مقارنة بمستواه في منتصف التعاملات اليوم.

وفيما يلي قائمة بأسعار الذهب اليوم، وفقا لموقع "مصراوي":

هبط سعر الذهب عيار 14 إلى 2087 جنيها للجرام.

تراجع سعر الذهب عيار 18 إلى 2683 جنيها للجرام.

وانخفض سعر الذهب عيار 21 إلى 3130 جنيها للجرام.

وتراجع سعر الذهب عيار 24 إلى 3577 جنيها للجرام.

وهبط سعر الجنيه الذهب إلى 25080 جنيها، وقد يختلف السعر من تاجر لآخر، ويساوي هذا السعر قيمة الذهب في الجنيه.

كما ارتفع سعر الذهب عالميا بشكل طفيف إلى نحو 2313 دولارا للأونصة، (هي تعادل الأوقية من عيار 24)، خلال التعاملات المسائية اليوم الثلاثاء، وفقاً لآخر تحديث لبيانات وكالة بلومبرج.