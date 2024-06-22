شكرا لقرائتكم خبر عن سعر الجنيه الإسترليني مقابل الدولار واليورو اليوم الجمعة والان نبدء بالتفاصيل

الدمام - شريف احمد - سجل الجنيه الإسترليني، تراجعا اليوم، مقابل الدولار الأمريكي، فيما سجل صعودًا مقابل العملة الأوروبية الموحدة "يورو".

وتداول الباوند مع موعد إغلاق الأسواق اللندنية عند 1.2648 دولار أمريكي، بانخفاض 0.09 %. سعر الجنيه الإسترليني مقابل الدولار واليورو فيما ارتفع مقابل العملة الأوروبية إلى 1.1825 يورو بارتفاع 0.01 %.

كان مؤشر بورصة لندن الرئيس "فوتسي 100" تعاملاته اليوم على انخفاض. مؤشر بورصة لندن وسجل المؤشر تراجعًا بنسبة 0.42 %، ما يعادل 34.74 نقطة؛ ليصل عند مستوى 8237.72 نقطة.

ويضم هذا المؤشر أكبر مئة شركة في سوق لندن للأوراق المالية.