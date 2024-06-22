شكرا لقرائتكم خبر عن سعر الجنيه الإسترليني مقابل الدولار واليورو اليوم الجمعة والان نبدء بالتفاصيل
الدمام - شريف احمد - سجل الجنيه الإسترليني، تراجعا اليوم، مقابل الدولار الأمريكي، فيما سجل صعودًا مقابل العملة الأوروبية الموحدة "يورو".
وتداول الباوند مع موعد إغلاق الأسواق اللندنية عند 1.2648 دولار أمريكي، بانخفاض 0.09 %.
كان مؤشر بورصة لندن الرئيس "فوتسي 100" تعاملاته اليوم على انخفاض.
ويضم هذا المؤشر أكبر مئة شركة في سوق لندن للأوراق المالية.
وتداول الباوند مع موعد إغلاق الأسواق اللندنية عند 1.2648 دولار أمريكي، بانخفاض 0.09 %.
سعر الجنيه الإسترليني مقابل الدولار واليوروفيما ارتفع مقابل العملة الأوروبية إلى 1.1825 يورو بارتفاع 0.01 %.
كان مؤشر بورصة لندن الرئيس "فوتسي 100" تعاملاته اليوم على انخفاض.
مؤشر بورصة لندنوسجل المؤشر تراجعًا بنسبة 0.42 %، ما يعادل 34.74 نقطة؛ ليصل عند مستوى 8237.72 نقطة.
ويضم هذا المؤشر أكبر مئة شركة في سوق لندن للأوراق المالية.