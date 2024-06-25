شكرا لقرائتكم خبر عن صكوك المملكة.."إدارة الدين" يقفل طرح يونيو بـ4.414 مليار ريال والان نبدء بالتفاصيل
الدمام - شريف احمد - أعلن المركز الوطني لإدارة الدين الانتهاء من استقبال طلبات المستثمرين على الإصدار المحلي لشهر يونيو 2024 ضمن برنامج صكوك حكومة المملكة العربية السعودية بالريال السعودي.
وجرى تحديد إجمالي حجم التخصيص بمبلغ قدره 4.414 مليار ريال سعودي (أربعة مليارات وأربعمئة وأربعة عشر مليون ريال سعودي). للمزيد: This is a Twitter Status This is a Twitter Status— صحيفة اليوم (@alyaum)
وبلغت الشريحة الثانية 53 مليون ريال سعودي (ثلاثةً وخمسون مليون ريال سعودي) لصكوك تُستحق في عام 2031ميلادي.
وبلغت الشريحة الثالثة 2.761 مليار (ملياران وسبعمئة وواحدًا وستين مليون ريال سعودي) لصكوك تستحق في عام 2034 ميلادي.
وجرى تحديد إجمالي حجم التخصيص بمبلغ قدره 4.414 مليار ريال سعودي (أربعة مليارات وأربعمئة وأربعة عشر مليون ريال سعودي). للمزيد: This is a Twitter Status This is a Twitter Status— صحيفة اليوم (@alyaum)
صكوك حكومية ادخارية للأفراد متوافقة مع الشريعة الإسلامية صادرة عن حكومة #المملكة #اليوم | #رؤية_السعودية_2030 | @MOFKSA— صحيفة اليوم (@alyaum) February 1, 2024
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صكوك المملكةبحسب البيان الصادر من المركز فقد قسمت الإصدارات إلى ثلاث شرائح، بلغ حجم الأولى 1.6 مليار ريال سعودي (مليارًا وستمئة مليون ريال سعودي) لصكوك تُستحق في عام 2027 ميلادي.
وبلغت الشريحة الثانية 53 مليون ريال سعودي (ثلاثةً وخمسون مليون ريال سعودي) لصكوك تُستحق في عام 2031ميلادي.
وبلغت الشريحة الثالثة 2.761 مليار (ملياران وسبعمئة وواحدًا وستين مليون ريال سعودي) لصكوك تستحق في عام 2034 ميلادي.