صكوك المملكة.."إدارة الدين" يقفل طرح يونيو بـ4.414 مليار ريال

صكوك حكومية ادخارية للأفراد متوافقة مع الشريعة الإسلامية صادرة عن حكومة #المملكة #اليوم | #رؤية_السعودية_2030 | @MOFKSA



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