الاقتصاد

ارتفاع كبير لأسعار النفط في مستهل تعاملات الأسبوع

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د ب أ - واشنطن 0 تبليغ

شكرا لقرائتكم خبر عن ارتفاع كبير لأسعار النفط في مستهل تعاملات الأسبوع والان نبدء بالتفاصيل

الدمام - شريف احمد - استهلت أسعار العقود الآجلة للنفط تعاملات الأسبوع الجديد اليوم الاثنين، بارتفاع كبير في ظل توقعات بزيادة الطلب على الوقود خلال موسم السفر الصيفي في الولايات المتحدة بشكل خاص، مع احتمال حدوث نقص في الإمدادات بسبب المخاوف الجيوسياسية وخفض الإنتاج من جانب منظمة البلدان المصدرة للبترول (أوبك) وحلفائها في تجمع "أوبك بلس".
كما أسهمت المخاوف من اضطراب الإنتاج في الأمريكتين نتيجة الأعاصير خلال الصيف الحالي، في ارتفاع أسعار الخام.

تراجع الدولار

وارتفع سعر خام غرب تكساس الوسيط وهو الخام القياسي للنفط الأمريكي بمقدار 84ر1 دولار أي بنسبة 2ر2% إلى 38ر83 دولار للبرميل، في حين ارتفع سعر خام برنت القياسي للنفط العالمي بمقدار 68ر1 دولار أي بنسبة 2% إلى 69ر86 دولار للبرميل. التفاصيل: This is a Twitter Status This is a Twitter Status— اقتصاد اليوم (@alyaum_eco)
يأتي ذلك في حين تراجع سعر الدولار أمام العملات الرسية، ما أسهم في ارتفاع سعر الخام.

أسعار الانفاق الاستهلاكي

في الوقت نفسه، عززت بيانات مؤشر أسعار الانفاق الاستهلاكي الشخصي في الولايات المتحدة الأخيرة التوقعات بخفض الفائدة الأمريكية قريبًا، واستقر المؤشر خلال مايو الماضي بعد ارتفاعه بنسبة 3ر0% خلال أبريل.
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محمد يوسف

محمد يوسف

متخصص فى مجال الكتابة وتحرير المقالات والترجمة من اللغتين الإنجليزية والفرنسية والعكس لمدة تزيد عن 8 سنوات – الترجمة الكاملة يدويًا دون الإعتماد على أي مواقع ترجمة. – الدقة في الترجمة وعدم وجود أخطاء – التدقيق النحوي واللغوي للنص المترجم – مراعاة أن يتناسب أسلوب اللغة مع الموضوع

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