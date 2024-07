شكرا لقرائتكم خبر عن ارتفاع كبير لأسعار النفط في مستهل تعاملات الأسبوع والان نبدء بالتفاصيل

تراجع الدولار

توقع تقرير اقتصادي أن ترتفع أسعار #النفط في الأشهر المقبلة بسبب ضيق الإمدادات، وتصاعد التوترات الجيوسياسية في #أوروبا الشرقية والشرق الأوسط، والآمال في أن يبدأ الفيدرالي في خفض #أسعار_الفائدة قريبا.#اقتصاد_اليوم

أسعار الانفاق الاستهلاكي

الدمام - شريف احمد - استهلت أسعار العقود الآجلة للنفط تعاملات الأسبوع الجديد اليوم الاثنين، بارتفاع كبير في ظل توقعات بزيادة الطلب على الوقود خلال موسم السفر الصيفي في الولايات المتحدة بشكل خاص، مع احتمال حدوث نقص في الإمدادات بسبب المخاوف الجيوسياسية وخفض الإنتاج من جانب منظمة البلدان المصدرة للبترول (أوبك) وحلفائها في تجمع "أوبك بلس".كما أسهمت المخاوف من اضطراب الإنتاج في الأمريكتين نتيجة الأعاصير خلال الصيف الحالي، في ارتفاع أسعار الخام.وارتفع سعر خام غرب تكساس الوسيط وهو الخام القياسي للنفط الأمريكي بمقدار 84ر1 دولار أي بنسبة 2ر2% إلى 38ر83 دولار للبرميل، في حين ارتفع سعر خام برنت القياسي للنفط العالمي بمقدار 68ر1 دولار أي بنسبة 2% إلى 69ر86 دولار للبرميل. التفاصيل: This is a Twitter Status This is a Twitter Status— اقتصاد اليوم (@alyaum_eco)يأتي ذلك في حين تراجع سعر الدولار أمام العملات الرسية، ما أسهم في ارتفاع سعر الخام.في الوقت نفسه، عززت بيانات مؤشر أسعار الانفاق الاستهلاكي الشخصي في الولايات المتحدة الأخيرة التوقعات بخفض الفائدة الأمريكية قريبًا، واستقر المؤشر خلال مايو الماضي بعد ارتفاعه بنسبة 3ر0% خلال أبريل.