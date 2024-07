شكرا لقرائتكم خبر عن «سبكيم»: ترسية عقود لتوسعة مصنع بقيمة 187 مليون دولار والان نبدء بالتفاصيل

الدمام - شريف احمد - أعلنت شركة الصحراء العالمية للبتروكيماويات (سبكيم) ترسية عقود الهندسة والمشتريات والبناء، أمس، لغرض توسعة مصنع خلات فينيل الإيثلين التابع للشركة العالمية للبوليمرات (ضمن الشركات التابعة لسبكيم).ووفقا لبيان الشركة على تداول، تبلغ الطاقة الإنتاجية الإضافية 70,000 طن - عالي الدرجة – و سوف تبلغ الطاقة الإنتاجية الإجمالية بعد التوسعة ما يقارب 290,000 طن سنويا.وأضافت أن الجهة التي تم توقيع العقد معها SGC E&C Co., Ltd. and SGC ARABIA COMPANY LIMITED، فيما تبلغ قيمة العقد 187 مليون دولار.وأشارت إلى أن مدة العقد 40 شهرا، ومن المتوقع أن يظهر الأثر بعد اكتمال المشروع بحلول الربع الرابع من عام 2027.