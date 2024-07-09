شكرا لقرائتكم خبر عن أرامكو السعودية: طرح سندات دولية متوسطة الأجل بالدولار والان نبدء بالتفاصيل

الدمام - شريف احمد - أعلنت شركة أرامكو البدء في طرح سندات دولیة بموجب برنامجھا للسندات الدولیة متوسطة الأجل بالدولار الأمریكي، وستكون ذات أولویة وغیر مضمونة بأصول.

ووفقا لبيان شركة أرامكو على تداول السعودية، ستشكل السندات التزامات بالدولار الأمریكي، مباشرة، عامة، غیر مشروطة، وغیر مضمونة من المصدر.

وقالت الشركة: إن الجهات المسؤولة عن الإصدار: إتش إس بي سي، والأھلي المالیة، وجولدمان ساكس انترناشونال، وجي بي مورجان، وسیتي، ومورغان ستانلي كمدیري دفاتر مشتركین نشیطین.

وأضافت أن اس ام بي سي نیكو، وأم یو إف جیه، والریاض المالیة، والسعودي الفرنسي كابیتال، والعربي المالیة، وبنك أبوظبي الأول، وبنك أبو ظبي التجاري، وبنك ستاندرد تشارترد، وبنك الصین، وجي آي بي كابیتال، وشركة الإمارات دبي الوطني كابیتال المحدودة، ومیریل لینش المملكة العربیة السعودیة، ومیزوھو، وناتیكسیس كمدیري دفاتر مشتركین غیر نشطین.

وأفادت بأن تاريخ بداية الطرح من اليوم، فيما سيكون تاريخ نهاية الطرح 1446-01-11 الموافق 2024-07-17.

وأضافت أن الحد الأدنى للاكتتاب 200 ألف دولار ومضاعفات متكاملة بقيمة 1000دولار أمريكي الزائدة عن ذلك المبلغ، وفقًا لظروف السوق.

ويحدّد سعر الطرح بحسب ظروف السوق، فيما تحدّد قيمة العائد بحسب ظروف السوق، بينما ستحدد مدة الاستحقاق بحسب ظروف السوق.

وأوضخت أن الاسترداد عند تاريخ الاستحقاق؛ الاسترداد بعد وقوع حدث التخلف عن السداد (Event of Default) ، وقد تقوم الشركة بالاسترداد في حال وقوع حدث ضريبي (Tax Event) حسب اختيار أرامكو السعودية، خيار الاستدعاء متاح (Issuer Call) حسب اختيار أرامكو السعودية، خيار الاستدعاء بالقيمة الاسمية عند الاستحقاق من المُصدر (Issuer Maturity Par Call) حسب اختيار أرامكو السعودية، خيار الاستدعاء الكامل (Make Whole Call) حسب اختيار أرامكو السعودية، خيار الاسترداد من قِبل المستثمر (Investor Put) بناءً على خيار حاملي السندات، في حال وقوع حدث تغيير في السيطرة (Change of Control Put) بناءً على خيار حاملي السندات، وسوف يتم تحديدها بحسب ظروف السوق.

وقالت إن الهدف من الطرح: استخدام العائدات الصافية من كل إصدار من السندات للأغراض العامة لأرامكو السعودية أو لأيّ غرض آخر محدد في الشروط النهائية لسلسلة من السندات.

ويخضع الطرح لموافقة الجهات الرسمية، كما ستطرح بموجب أحكام القاعدة 144 -أ و(اللائحة إس) من قانون الأوراق المالية الصادر في الولايات المتحدة الأمريكية لعام 1933م، حسب تعديلاته.

وستنطبق قواعد الاستقرار الخاصة بهيئة السلوك المالي البريطانية (FCA) ومؤسسة السوق المالية الدولية (ICMA) على الطرح.

وسيقدم طلبا لقبول السندات في القائمة الرسمية لهيئة السلوك المالي البريطانية، وسوق الأوراق المالية بلندن. ولقبول هذه السندات للتداول في السوق المالية الرئيسية في لندن.

تجدر الإشارة إلى أن تاريخ انتهاء إصدار المشار إليه أعلاه هو التاريخ المتوقع لنهاية الطرح حسب ظروف السوق.

وكانت شركة أرامكو قد أعلنت اليوم على موقع تداول السعودية بتاريخ 1446/01/03هـ (الموافق 2024/07/09م) عزمها لإصدار سندات دولية.