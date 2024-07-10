ما هي أسباب تأجيل صندوق النقد صرف الشريحة الثالثة لمصر؟.. خبير اقتصادي يكشف مفاجأة

الشارقة - اميمة ياسر -

كشف الدكتور مدحت نافع، الخبير الاقتصادي، عن أسباب تأجيل مناقشة صرف الشريحة الثالثة لمصر من صندوق النقد الدولي.

وفي مداخلة هاتفية ببرنامج "يحدث في مصر" مع الإعلامي شريف عامر والمذاع عبر فضائية "إم بي سي مصر" مساء الثلاثاء، قال "نافع": "لم تعلن أسباب رسمية من صندوق النقد الدولي حول تأجيل مناقشة صرف الشريحة الثالثة من قرض الـ8 مليارات دولار لمصر."

وأضاف الخبير الاقتصادي: "من الوارد أن يكون تغيير المجموعة الوزارية الاقتصادية السبب وراء تأجيل صندوق النقد الدولي لمناقشة صرف الشريحة الثالثة من قرض مصر."

وأكد الدكتور مدحت نافع: "عدم زيادة أسعار المحروقات قد يكون سببا رئيسيا لتأجيل صندوق النقد الدولي مناقشة صرف الشريحة الثالثة لمصر"، مضيفا: "الصندوق لم يكتف بتحريك سعر رغيف الخبز المدعم."

وطالب الخبير الاقتصادي بتشكيل لجنة محايدة غير حكومية لمتابعة برنامج قروض صندوق النقد الدولي، والتفاوض معه لأن زيادة المحروقات يغذي التضخم، متسائلا: "كيف للصندوق الذي يطلب تخفيض التضخم أن يطالب بتحريك المحروقات. "