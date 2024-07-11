الاقتصاد

البنك الإسلامي للتنمية يمول عددًا من مشاريع الطاقة في أوزبكستان

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واس - جدة 0 تبليغ

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الدمام - شريف احمد - يمول البنك الإسلامي للتنمية إنشاء وتشغيل مشروع الطاقة الشمسية الكهروضوئية بقدرة 200 ميجاوات، ومشروع تخزين البطاريات بقدرة 500 ميجاوات في منطقة طشقند في أوزبكستان.
وسيعمل مشروع الطاقة المتجددة التاريخي على زيادة إمدادات توليد الطاقة الشمسية الممولة من القطاع الخاص لتلبية الطلب المتزايد على الطاقة، وضمان استقرار الشبكة، وتحسين كفاءة وموثوقية إمدادات الطاقة للاقتصاد الوطني.
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رشا محمد

رشا محمد

محررة بقسم الشؤون العربية والدولية بجريدة أخبار اليوم حاصلة على بكالوريوس إعلام – جامعة القاهرة بتقدير عام جيد جدا مع مرتبة الشرف وحاصلة على دبلومة الترجمة الصحفية من الجامعة الأمريكية

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