شكرا لقرائتكم خبر عن البنك الإسلامي للتنمية يمول عددًا من مشاريع الطاقة في أوزبكستان والان نبدء بالتفاصيل

الدمام - شريف احمد - يمول البنك الإسلامي للتنمية إنشاء وتشغيل مشروع الطاقة الشمسية الكهروضوئية بقدرة 200 ميجاوات، ومشروع تخزين البطاريات بقدرة 500 ميجاوات في منطقة طشقند في أوزبكستان.

وسيعمل مشروع الطاقة المتجددة التاريخي على زيادة إمدادات توليد الطاقة الشمسية الممولة من القطاع الخاص لتلبية الطلب المتزايد على الطاقة، وضمان استقرار الشبكة، وتحسين كفاءة وموثوقية إمدادات الطاقة للاقتصاد الوطني.

