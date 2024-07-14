شكرا لقرائتكم خبر عن بدء طرح كراسات شروط حجز وحدات مشروع نزهة التجمع بالقاهرة الجديدة.. اليوم والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - سامية سيد - يبدأ صندوق تمويل الإسكان الاقتصادى، طرح وحدات مشروع نزهة التجمع، بالقاهرة الجديدة، اعتبارا من اليوم الاحد وحتى يوم الخميس الموافق 15-8-2024، وذلك على موقع بنك التعمير والإسكان.



وتتنوع مساحة الوحدات المطروحة ما بين 115مترا وحتى 137 مترا، بفترات أقساط تتراوح ما بين 3 سنوات و5 سنوات.

وبدأ حساب تمويل الإسكان الاقتصادي نشاطه في مجال تمويل إقامة وحدات سكنية والمرافق الخاصة به اعتباراً من عام 1987، وقد تنوعت أشكال مساهمات الحساب ما بين تمويل وتنفيذ بعض المشروعات وتقدر هذه المساهمات بعدد ٤٠ ألف وحدة سكنية تقريبا أو توفير التمويل لبعض الجهات والهيئات بغرض توفير الاسكان للفئات المختلفة.

في ضوء تنوع الأفكار ووضع خطط جديدة استمرارا لمسيرة الحفاظ علي الأهداف التي أنشئ من أجلها الحساب، وفي ظل الأحداث والتغيرات التي شهدتها البلاد في كافة النواحي السياسية والاقتصادية والاجتماعية، فقد قامت إدارة الحساب بالتفكير في وضع آليات وتصور جديد للمساهمة والمشاركة في حل مشكلة الإسكان.

وفي إطار استراتيجية الدولة التي تهدف إلى الارتقاء بمستوى معيشة المواطن المصري وتلبية رغبات مختلف شرائح المجتمع في توفير الوحدات السكنية، فإن وزارة الإسكان والمرافق والمجتمعات العمرانية ممثلة في حساب تمويل الإسكان الاقتصادي تطرح مشروع نزهة التجمع الثالث مرحلة تكميلية بالتجمع الثالث - بمدينة القاهرة الجديدة بعدد (80) وحده كاملة التشطيب بمساحات تتراوح من 115 م ۲ : 137 م ٢.