شكرا لقرائتكم خبر عن عبدالله الهويش رئيسا لمجلس إدارة «أملاك للتمويل».. وعمرو كامل نائبا والان نبدء بالتفاصيل
الدمام - شريف احمد - قرر مجلس إدارة شركة أملاك العالمية للتمويل تعيين عبدالله الهويش رئيسا لمجلس الإدارة، وعمرو كامل نائباً لرئيس مجلس الإدارة، وعبدالله السديري عضوا منتدبا.
ووفقا لبيان الشركة على تداول، كان اجتماع الجمعية العامة غير العادية والمنعقد يوم الإثنين 1445/11/12هـ الموافق 2024/05/20م، قد انتخب أعضاء مجلس إدارة شركة أملاك العالمية للتمويل لدورته الجديدة لمدة ثلاث سنوات والتي تبدأ أعمالها من تاريخ 2024/06/04م وتنتهي في 2027/06/03م.
ونوهت باستلام عدم ممانعة البنك المركزي السعودي بتاريخ 1446/01/05هـ الموافق 2024/07/11م.
وقرر مجلس الإدارة تعيين أمين سر لمجلس الإدارة وكذلك ممثلي شركة أملاك العالمية للتمويل لدى هيئة السوق المالية ولدى شركة السوق المالية السعودية (تداول).
ووفقا لبيان الشركة على تداول، كان اجتماع الجمعية العامة غير العادية والمنعقد يوم الإثنين 1445/11/12هـ الموافق 2024/05/20م، قد انتخب أعضاء مجلس إدارة شركة أملاك العالمية للتمويل لدورته الجديدة لمدة ثلاث سنوات والتي تبدأ أعمالها من تاريخ 2024/06/04م وتنتهي في 2027/06/03م.
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وقرر مجلس الإدارة تعيين أمين سر لمجلس الإدارة وكذلك ممثلي شركة أملاك العالمية للتمويل لدى هيئة السوق المالية ولدى شركة السوق المالية السعودية (تداول).