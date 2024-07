شكرا لقرائتكم خبر عن أرامكو: الانتهاء من طرح سندات دولية بقيمة 6 مليارات دولار والان نبدء بالتفاصيل

الدمام - شريف احمد - أعلنت شركة أرامكو السعودية الانتهاء من إصدار السندات الدولية متوسطة الأجل.وكانت شركة أرامكو السعودية قد أعلنت على موقع تداول السعودية بتاريخ 1446/01/03 هـ (الموافق 9 يوليو 2024 م) البدء في إصدار سندات دولية بموجب برنامجها لإصدار السندات الدولية متوسطة الأجل.وتشكل السندات التزامات بالدولار الأمريكي، مباشرة، عامة، غير مشروطة، وغير مضمونة بأصول من أرامكو السعودية.وبلغت قيمة الطرح 6 مليارات دولار، فيما بلغ العدد الإجمالي للسندات 30 ألفا، بينما بلغت القيمة الاسمية للسند 200 ألف دولار ومضاعفات متكاملة بقيمة ألف دولار الزائدة عن ذلك المبلغ.ويبلغ عائد السندات 5.250% للسندات المستحقة خلال 10 سنوات، و5.750% للسندات المستحقة خلال 30 سنة، و5.875% للسندات المستحقة خلال 40 سنة.ووفقا للشركة فإن مدة استحقاق (السندات) 10 سنوات و30 سنة و40 سنة.وأوضحت أن شروط أحقية الاسترداد: الاسترداد عند تاريخ الاستحقاق؛ الاسترداد بعد وقوع حدث التخلف عن السداد (Event of Default)؛ وقد تقوم الشركة بالاسترداد في حال وقوع حدث ضريبي (Tax Event) (بحسب خيار أرامكو السعودية)؛ خيار الاستدعاء بالقيمة الاسمية عند الاستحقاق من المُصدر(Issuer Maturity Par Call) (بحسب خيار أرامكو السعودية)؛ خيار الاستدعاء الكامل (Make Whole Call) (حسب اختيار أرامكو السعودية)؛ وخيار الاسترداد متاح لحملة السندات في حال وقوع حدث تغيير في السيطرة (Change of Control Put) (بناءً على خيار حاملي السندات).