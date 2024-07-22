شكرا لقرائتكم خبر عن ارتفاع كبير في ثروات أغنياء العالم.. والشرق الأوسط الأكثر نمواً والان نبدء بالتفاصيل
الدمام - شريف احمد - انتعشت الأسواق المالية العام الماضي بعد تراجعها في 2022 مما عزز صافي الثروة العالمية بأكثر من 4%، وبرزت منطقة الشرق الأوسط من حيث تفوقها في نمو صافي الثروات للأغنياء المقيمين فيها، بينما كان النمو في أوروبا الغربية أضعف قليلا من حيث الثروة المالية، وفق ما ذكرت شبكة يورونيوز الأوروبية.
يمثل ذلك قفزة بنسبة 4.3% مدفوعًا في ذلك بانتعاش الثروة المالية التي ارتفعت بنسبة 7% تقريبًا.
وتعد الثروة المالية المقصودة عاملًا فرعيًا من الثروة الإجمالية تستثني الأصول الحقيقية مثل الممتلكات والأراضي فضلا عن الالتزامات.
تأتي هذه الأفكار كإشارة إيجابية بعد فترة صعبة بعد انتشار فيروس كورونا عندما وصلت أسعار الفائدة المرتفعة وانخفاض قيمة العملة إلى الجميع بأنحاء العالم.
ومع ذلك، أشارت مجموعة بوسطن الاستشارية إلى أن التعافي الكامل لم يتحقق بعد ولا يزال إجمالي ارتفاع الثروة بنسبة 4.3% متواضعاً مقارنة بمتوسط معدل نمو سنوي قدره 7.1% تم تحقيقه في الفترة من 2014 إلى 2021.
وعند مقارنتها بمعدل النمو السنوي المتوقع للفترة من 2023 إلى 2028، تأتي منطقة الشرق الأوسط وأفريقيا في المقدمة (10%)، تليها أمريكا اللاتينية.
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وعلى الرغم من الزيادات الكبيرة التي تشهدها هذه المناطق، فإن هذا لا يعني أن هذه المناطق هي الأكثر ثراءً.
بل على العكس من ذلك، تتركز الثروات بشكل كبير في أمريكا الشمالية تليها منطقة آسيا والمحيط الهادئ ثم أوروبا الغربية.
وذكرت المجموعة "كانت أمريكا الشمالية من بين المناطق الأسرع نموًا حيث تمثل أكثر من 50% من جميع الثروات المالية الجديدة في عام 2023 مدفوعة بالانتعاش الهائل في سوق الأسهم".
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تعززت المكاسب المالية بشكل ملحوظ من خلال أسهم التكنولوجيا وأشباه الموصلات حيث أصبحت "أبل" و"إنفيديا" و"مايكروسوفت" أولى الشركات التي تصل قيمتها السوقية إلى نطاق 3 تريليون دولار (2.77 تريليون يورو).
وأظهرت الثروة المالية بالمثل زخمًا ضعيفًا في منطقة آسيا والمحيط الهادئ حيث ارتفعت بنسبة 5.1% في عام 2023.
وأشار التقرير إلى أن هذا يرجع في المقام الأول إلى تباطؤ تكوين الثروة في الصين على الرغم من توقع نمو قوي في الفترة حتى عام 2028.
لكن وعلى الطرف الآخر من المقياس، تم رصد أقوى انكماش في قبرص حيث حدث تراجع بنسبة تزيد عن 30% وجاءت المكسيك في المركز الثاني حيث انخفضت الثروة لكل عدد من السكان بنحو 20% وجاءت كازاخستان في المرتبة التالية حيث سجلت انكماشاً بأكثر من 17%.
ومن بين اقتصادات أوروبا الغربية كان أداء سويسرا وإيطاليا هو الأسوأ مع انخفاضات بلغت حوالي 6% و4% على التوالي
قيمة الأصول والثروات حول العالمارتفعت قيمة الأصول في أنحاء العالم إلى 477 تريليون دولار مايوازي (441 تريليون يورو) في عام 2023 وفقًا لتقرير الثروة العالمية لهذا العام الصادر عن مجموعة بوسطن الاستشارية "بي سي جي".
يمثل ذلك قفزة بنسبة 4.3% مدفوعًا في ذلك بانتعاش الثروة المالية التي ارتفعت بنسبة 7% تقريبًا.
وتعد الثروة المالية المقصودة عاملًا فرعيًا من الثروة الإجمالية تستثني الأصول الحقيقية مثل الممتلكات والأراضي فضلا عن الالتزامات.
تأتي هذه الأفكار كإشارة إيجابية بعد فترة صعبة بعد انتشار فيروس كورونا عندما وصلت أسعار الفائدة المرتفعة وانخفاض قيمة العملة إلى الجميع بأنحاء العالم.
إجمالي الثروات خلال السنوات الأخيرةفي عام 2022، ارتفع إجمالي الثروة بنسبة 0.2% فقط بينما شهدت الثروة المالية انخفاضًا بنسبة 4%.
ومع ذلك، أشارت مجموعة بوسطن الاستشارية إلى أن التعافي الكامل لم يتحقق بعد ولا يزال إجمالي ارتفاع الثروة بنسبة 4.3% متواضعاً مقارنة بمتوسط معدل نمو سنوي قدره 7.1% تم تحقيقه في الفترة من 2014 إلى 2021.
الشرق الأوسط في المقدمةبالنظر إلى الفترة من 2022 إلى 2023، كان معدل النمو السنوي لصافي الثروة هو الأعلى في أمريكا اللاتينية (7.9%) يليها الشرق الأوسط وأفريقيا (7.8%).
وعند مقارنتها بمعدل النمو السنوي المتوقع للفترة من 2023 إلى 2028، تأتي منطقة الشرق الأوسط وأفريقيا في المقدمة (10%)، تليها أمريكا اللاتينية.
اقرأ ايضاً: عراب أوهايو.. كيف تحول وارن بافيت من بائع صحف إلى واحد من أغني أثرياء العالم؟
وعلى الرغم من الزيادات الكبيرة التي تشهدها هذه المناطق، فإن هذا لا يعني أن هذه المناطق هي الأكثر ثراءً.
بل على العكس من ذلك، تتركز الثروات بشكل كبير في أمريكا الشمالية تليها منطقة آسيا والمحيط الهادئ ثم أوروبا الغربية.
تركز الثروات في مناطق معينةوقالت مجموعة "ـبوسطن كونسلتينج جروب": "تعرضت الثروات المالية في الاقتصادات المتقدمة في أمريكا الشمالية وأوروبا الغربية لضربة قوية بشكل خاص في عام 2022 لكن كلتا المنطقتين انتعشتا مرة أخرى في عام 2023".
وذكرت المجموعة "كانت أمريكا الشمالية من بين المناطق الأسرع نموًا حيث تمثل أكثر من 50% من جميع الثروات المالية الجديدة في عام 2023 مدفوعة بالانتعاش الهائل في سوق الأسهم".
اقرأ أيضاً: القائمة تخلو من الدول العربية.. أكبر 10 اقتصادات عالمية لعام 2024
تعززت المكاسب المالية بشكل ملحوظ من خلال أسهم التكنولوجيا وأشباه الموصلات حيث أصبحت "أبل" و"إنفيديا" و"مايكروسوفت" أولى الشركات التي تصل قيمتها السوقية إلى نطاق 3 تريليون دولار (2.77 تريليون يورو).
نمو أضعف في ثروات أوروباكان النمو في أوروبا الغربية أضعف قليلاً من حيث الثروة المالية وفقًا لمجموعة بوسطن الاستشارية ويعود ذلك في جزء منه إلى المكاسب الصغيرة في سوق الأسهم.
وأظهرت الثروة المالية بالمثل زخمًا ضعيفًا في منطقة آسيا والمحيط الهادئ حيث ارتفعت بنسبة 5.1% في عام 2023.
وأشار التقرير إلى أن هذا يرجع في المقام الأول إلى تباطؤ تكوين الثروة في الصين على الرغم من توقع نمو قوي في الفترة حتى عام 2028.
انكماشات وارتفاعات في الثرواتبرز تركيا بارتفاع يزيد عن 157% في الثروة لكل شخص بالغ بين عامي 2022 و2023.
لكن وعلى الطرف الآخر من المقياس، تم رصد أقوى انكماش في قبرص حيث حدث تراجع بنسبة تزيد عن 30% وجاءت المكسيك في المركز الثاني حيث انخفضت الثروة لكل عدد من السكان بنحو 20% وجاءت كازاخستان في المرتبة التالية حيث سجلت انكماشاً بأكثر من 17%.
ومن بين اقتصادات أوروبا الغربية كان أداء سويسرا وإيطاليا هو الأسوأ مع انخفاضات بلغت حوالي 6% و4% على التوالي