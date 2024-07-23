شكرا لقرائتكم خبر عن من هم؟ تعيين 3 مديرين تنفيذيين لمشروع .THE RIG والان نبدء بالتفاصيل

الدمام - شريف احمد - أعلنت شركة تطوير منتزه النفط، المملوكة بالكامل لصندوق الاستثمارات العامة في المملكة العربية السعودية والمسؤولة عن تطوير مشروع (THE RIG.) عن انضمام 3 رؤساء تنفيذيين، حيث يتزامن هذا التعيين مع استمرارية مشروع (THE RIG.) في تحقيق أهدافه ليصبح أول مشروع سياحي في العالم على منصة بحرية، بطراز وتصميم مستوحى من منصات النفط البحرية.

الرئيس التنفيذي للشؤون التجارية

انضم المهندس عادل الشبيب إلى منصب الرئيس التنفيذي للشؤون التجارية في مشروع (THE RIG.) بخبرة تزيد عن 20 عامًا في إدارة وقيادة الأعمال التجارية في دول مجلس التعاون الخليجي وآسيا وأفريقيا، حيث شغل سابقًا مناصب قيادية هامة كمدير تنفيذي في شركة التصنيع وخدمات الطاقة ونائب رئيس لشركة شلمبرجير (Schlumberger).

الرئيس التنفيذي للشؤون المالية

كما تولى ماوريتس ستيشتير منصب الرئيس التنفيذي للشؤون المالية بخبرة تتجاوز الـ 25 عامًا في مجال الشؤون المالية والامتثال وإدارة المخاطر في أوروبا وأفريقيا والشرق الأوسط، بما فيها عمله سابقاً كرئيس تنفيذي للشؤون المالية لشركة سايبم (Saipem) في السعودية.

الرئيس التنفيذي للتطوير

تعيين المهندس ميركو قاوديوسي بمنصب الرئيس التنفيذي للتطوير بخبرة تزيد عن 20 عامًا في إدارة المشاريع في قطاع النفط والغاز عبر 19 دولة. يتمتع ميركو بخلفية قوية في الهندسة والمشتريات والبناء والتركيب (EPCI) والأعمال البحرية وبناء السفن، حيث عمل لدى شركات بارزة مثل سي دريل (Seadrill) وأوشن ريج (Ocean Rig) وسايبم (Saipem) وفينكانتييري كروز (Fincantieri Cruise). وقد نجح المهندس قاوديوسي في تنفيذ مشاريع كبرى وتعزيز النمو الاستراتيجي.

كفاءات استثنائية

قال المهندس رائد بخرجي، الرئيس التنفيذي لشركة تطوير منتزه النفط قائلاً: "يسعدنا انضمام هذه الكفاءات الاستثنائية إلى فريقنا التنفيذي، حيث ستسهم خبراتهم وقيادتهم في تحقيق الرؤية الطموحة للمشروع، بما يتوافق مع أهداف رؤية المملكة 2030".

سيقود فريق الإدارة التنفيذية المهندس رائد بخرجي، وذلك لتحقيق الأهداف المرسومة بدقةٍ وعناية، حيث يعكس انضمام هذه النخبة من الخبراء التزام شركة تطوير منتزه النفط بتحويل مشروعها إلى وجهة سياحية رائدة.