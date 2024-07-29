شكرا لقرائتكم خبر نظام رقمي لضبط كرنفال بريدة للتمور وتنظيم حركة البيع ونؤكد لكم باننا نسعى دائما لارضائكم والان مع التفاصيل

السعودية - بواسطة أيمن الوشواش - اعتمد المركز الوطني للنخيل والتمور، بالشراكة مع وزارة البيئة والمياه والزراع، نظاما رقميا لكرنفال بريدة للتمور 2024، تحت برنامج نظام الأسواق الموسمية، سعيا لرفع جودة وكفاءة الكرنفال وضبط وتنظيم حركة تداول بيع التمور.

وينقسم النظام الرقمي إلى قسمين وفقا للائحة التنفيذية لنظام الزراعة، والقواعد العامة المنظمة لعمل أسواق النفع العام, القسم الأول: الدلال والمزارع ويحتوي على إنشاء وبنود العقد المتفق عليها بين الطرفين، وتوريدات التمور، وتنفيذ المزاد وإتمام البيع، وتحصيل المال، أما القسم الثاني : الدلال والمشتري» ويتضمن بند العقد تنفيذ المزاد وإتمام البيع، وإتمام عملية الدفع.

ويهدف التحول الرقمي إلى معرفة حالة المبيعات بكل يسر وسهولة، وكذلك ضبط، حوكمة الكرنفال، وحفظ الحقوق المالية والوصول السريع للمعلومات وجميع البيانات المتعلقة بالكرنفال الذي يستمر 51 يوما.

كما يتميز النظام الرقمي بقيمة مضافة في العمل، منها: توثيق وضبط عملية التعاقد وحفظ حقوق المزارعين والمسوقين والمشترين، إضافة إلى تحسين أساليب البيع وتعزيز طرق البيع الجديدة، وتنشيط أسواق التمور وجذب المستثمرين وزيادة عدد الوظائف، وأيضا إنشاء برامج بالتعاون مع الجهات ذات العلاقة لتصميم حلول تمويلية.

النظام الرقمي يتكون من قسمين:

الأول: الدلال والمزارع ويحتوي على إنشاء وبنود العقد المتفق عليها بين الطرفين، وتوريدات التمور، وتنفيذ المزاد وإتمام البيع، وتحصيل المال.

الثاني: الدلال والمشتري ويتضمن بند العقد تنفيذ المزاد وإتمام البيع، وإتمام عملية الدفع.

توثيق وضبط عملية التعاقد.

حفظ حقوق المزارعين والمسوقين والمشترين

تحسين أساليب البيع وتعزيز طرق البيع الجديد.

تنشيط أسواق التمور وجذب المستثمرين.

زيادة عدد الوظائف.

حلول تمويلية مع الجهات ذات العلاقة.

معرفة حالة المبيعات.

ضبط حوكمة الكرنفال.

حفظ الحقوق المالية.

الوصول السريع للمعلومات.

المميزات:الأهداف: