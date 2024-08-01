شكرا لقرائتكم خبر عن انخفاض أرباح «نقي للمياه» إلى 11 مليون ريال في الربع الثاني والان نبدء بالتفاصيل



وبحسب بيان الشركة على تداول

وتضمنت الأسباب: ارتفاع المصروفات المتعلقة بافتتاح الفروع والتوسع بها، هذا علاوة عن ارتفاع تكاليف النقل نتيجة ارتفاع أسعار الوقود.

وجاء هذا الانخفاض مدعوماً بمصروفات قطاع الدواجن والذي ما زال تحت خطة التوسع المستقبلي للشركة.

وحققت الشركة نمواً يعادل 39% في صافي الربح بعد الزكاة في الربع الحالي، مقارنة بالربع السابق.

وجاء هذا الارتفاع مدعوماً بأرباح رأسمالية نتيجة استبعاد أصول ذات صلة بخطط الشركة التوسعية. جاء هذا الارتفاع على الرغم من انخفاض المبيعات. وقد بلغ نصيب السهم الواحد من الأرباح للربع الحالي 0.55 ريال.

ويعود سبب انخفاض صافي الربح خلال الفترة الحالية (6 أشهر)، مقارنة بالفترة المماثلة إلى انخفاض المبيعات في قطاع المياه.

وشملت الأسباب: ارتفاع المصروفات المتعلقة بافتتاح الفروع والتوسع بها، هذا علاوة عن ارتفاع تكاليف النقل نتيجة ارتفاع أسعار الوقود.

وجاء هذا الانخفاض مدعوماً بمصروفات قطاع الدواجن والذي ما زال تحت خطة التوسع المستقبلي للشركة.

وتضمنت الأٍباب أن هذا الانخفاض قد جاء مدعوماً بتغير المزيج البيعي لمنتجات المياه نتيجة توجه المستهلكين إلى شراء أصناف منخفضة الربحية. الدمام - شريف احمد - انخفضت أرباح شركة نقي للمياه في الربع الثاني من 2024، بنسبة 16.6%، مسجلة 11.023 مليون ريال، مقابل 13.223 مليون ريال في الربع المماثل من العام الماضي.وبحسب بيان الشركة على تداول السعودية ، يعود سبب انخفاض صافي الربح خلال الربع الحالي إلى انخفاض المبيعات في قطاع المياه.وتضمنت الأسباب: ارتفاع المصروفات المتعلقة بافتتاح الفروع والتوسع بها، هذا علاوة عن ارتفاع تكاليف النقل نتيجة ارتفاع أسعار الوقود.وجاء هذا الانخفاض مدعوماً بمصروفات قطاع الدواجن والذي ما زال تحت خطة التوسع المستقبلي للشركة.وحققت الشركة نمواً يعادل 39% في صافي الربح بعد الزكاة في الربع الحالي، مقارنة بالربع السابق.وجاء هذا الارتفاع مدعوماً بأرباح رأسمالية نتيجة استبعاد أصول ذات صلة بخطط الشركة التوسعية. جاء هذا الارتفاع على الرغم من انخفاض المبيعات. وقد بلغ نصيب السهم الواحد من الأرباح للربع الحالي 0.55 ريال.ويعود سبب انخفاض صافي الربح خلال الفترة الحالية (6 أشهر)، مقارنة بالفترة المماثلة إلى انخفاض المبيعات في قطاع المياه.وشملت الأسباب: ارتفاع المصروفات المتعلقة بافتتاح الفروع والتوسع بها، هذا علاوة عن ارتفاع تكاليف النقل نتيجة ارتفاع أسعار الوقود.وجاء هذا الانخفاض مدعوماً بمصروفات قطاع الدواجن والذي ما زال تحت خطة التوسع المستقبلي للشركة.وتضمنت الأٍباب أن هذا الانخفاض قد جاء مدعوماً بتغير المزيج البيعي لمنتجات المياه نتيجة توجه المستهلكين إلى شراء أصناف منخفضة الربحية.