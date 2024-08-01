شكرا لقرائتكم خبر عن ارتفاع خسائر «كيمانول» 177.5% إلى 28.28 مليون ريال في الربع الثاني والان نبدء بالتفاصيل



ووفقا لبيان الشركة على تداول

وارتفع متوسط أسعار اللقيم (الغاز الطبيعي) في بداية العام بنسبة 40% مما ساهم في زيادة الخسائر خلال الربع الحالي مقارنةً بالربع المماثل من العام السابق.

ويعود سبب ارتفاع الخسائر خلال الربع الحالي مقارنةً بالربع السابق بشكلٍ رئيسي إلى انخفاض الكميات المباعة بنسبة 13% على الرغم من ارتفاع متوسط أسعار البيع بنسبة 6%.

وبحسب البيان يعود سبب انخفاض الخسائر خلال الفترة الحالية بنسبة 6% مقارنةً بالفترة المماثلة من العام السابق بشكلٍ رئيسي إلى ارتفاع الكميات المباعة بنسبة 16% وانخفاض متوسط أسعار المواد الخام بنسبة 21% على الرغم من ارتفاع أسعار اللقيم (الغاز الطبيعي) بنسبة 40% في بداية العام. الدمام - شريف احمد - ارتفعت خسائر شركة كيميائيات الميثانول بنسبة 177.5% في الربع الثاني من 2024، مسجلة 28.28 مليون ريال، مقابل خسائر بـ 10.19 مليون ريال في الربع المماثل من العام الماضي.ووفقا لبيان الشركة على تداول السعودية ، يعود سبب ارتفاع الخسائر خلال الربع الحالي مقارنةً بخسائر الربع المماثل من العام السابق إلى انخفاض متوسط أسعار البيع بنسبة 8% والكميات المباعة بنسبة 3% على الرغم من انخفاض متوسط أسعار المواد الخام بنسبة 10%.وارتفع متوسط أسعار اللقيم (الغاز الطبيعي) في بداية العام بنسبة 40% مما ساهم في زيادة الخسائر خلال الربع الحالي مقارنةً بالربع المماثل من العام السابق.ويعود سبب ارتفاع الخسائر خلال الربع الحالي مقارنةً بالربع السابق بشكلٍ رئيسي إلى انخفاض الكميات المباعة بنسبة 13% على الرغم من ارتفاع متوسط أسعار البيع بنسبة 6%.وبحسب البيان يعود سبب انخفاض الخسائر خلال الفترة الحالية بنسبة 6% مقارنةً بالفترة المماثلة من العام السابق بشكلٍ رئيسي إلى ارتفاع الكميات المباعة بنسبة 16% وانخفاض متوسط أسعار المواد الخام بنسبة 21% على الرغم من ارتفاع أسعار اللقيم (الغاز الطبيعي) بنسبة 40% في بداية العام.