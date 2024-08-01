شكرا لقرائتكم خبر عن البترول:وضع "المرحلة الثالثة – ب" شمال سيناء للبترول على الإنتاج قريباً والان مع تفاصيل الخبر

فى إطار التواجد بين العاملين لمتابعة سير العمل وتعظيم معدلات الإنتاج، قام المهندس محمد رشدى نائب رئيس شركة إيجاس للإنتاج وتنمية الحقول والدكتور أشرف رمضان مساعد رئيس الشركة لحماية البيئة والمشرف على السلامة والصحة المهنية بزيارة لمواقع شركة شمال سيناء للبترول "نوسبكو" من خلال جولة ميدانية لجهاز الحفر البحرى القاهر – 2 ومتابعة عمليات الحفر ببئر آتون – 1 والتى تمثل البئر الثانية من مشروع تنمية المرحلة الثالثة – ب لحقول شمال سيناء البحرية والمستهدف وضعها على خريطة الإنتاج قريباً بمعدلات إنتاج تقدر بحوالى 20 مليون قدم مكعب يومياً، حيث تم وضع البئر الأولى على الإنتاج خلال شهر يونيو 2024 بمعدل 17 مليون قدم مكعب يومياً.

وأوضح المهندس محمد الدغيدى رئيس شركة شمال سيناء خطة الشركة لتنمية المرحلة الرابعة، حيث يتم حالياً تجهيز المعدات طويلة الآجل وطرح المناقصات اللازمة لبدء أعمال التنفيذ فور إنهاء المرحلة الثالثة، موضحاً أنه تم ضخ استثمارات تصل إلى 1.2 مليار دولار منذ بدء النشاط بالشركة، ومن المستهدف ضخ 88 مليون دولار لتنفيذ مشروع تنمية المرحلة الرابعة.



وأشاد رشدى بجهود فريق العمل بشركة نوسبكو الذى نجح فى تنفيذ مشروعات التنمية بمراحلها المختلفة، وبدأ اتخاذ خطوات جادة للتجهيز للمرحلة الرابعة وذلك فى إطار توجهات وزارة البترول والثروة المعدنية بالإسراع فى عمليات الإنتاج وتكثيف الجهود فى دفع عجلة التنمية.



