شكرا لقرائتكم خبر عن رئيس الهيئة القومية لسلامة الغذاء يتفقد مينائى الإسكندرية والدخيلة والان مع تفاصيل الخبر

قام الدكتور طارق الهوبي رئيس الهيئة القومية لسلامة الغذاء بزيارة تفقدية لميناء الاسكندرية صباح اليوم التقى خلالها اللواء أحمد حواش رئيس مجلس إدارة ميناء الإسكندرية، وقدم الهوبي التهنئة اللواء على ثقة القيادة السياسية في جهوده الكبيرة المبذولة لرفعة الوطن وصون مقدراته.

وتناول اللقاء تعزيز أوجه التعاون المشترك بين الهيئة القومية لسلامة الغذاء وميناء الإسكندرية بما يعزز من الدور الرقابي لهيئة سلامة الغذاء خلال الفترة القادمة ويضمن وصول غذاء صحي وآمن للمواطن المصري.



كما قام الهوبي بجولة تفقدية بساحة محطة شركة هانشسون الصينية بميناء الإسكندرية، وتفقد أعمال فتح وفحص الحاويات الغذائية وإجراءات المعاينة الظاهرية وسحب العينات من الرسائل الغذائية المختلفة، مؤكدًا على ضرورة تبسيط إجراءات فحص البضائع المستوردة أو المصدرة.



كما التقى بمفتشي الهيئة من القائمين على فحص الحاويات بميناء الإسكندرية، واستمع لمقترحاتهم التي تصب في إطار مصلحة العمل ووعد بتنفيذها في أقرب وقت.



والتقى الهوبي أيضًا بمجموعة من المتعاملين مع الهيئة وتحاور معهم إن كان لديهم أيه معوقات مع الهيئة، واستمع إلى آرائهم ومقترحاتهم لتذليل أية معوقات، مؤكداً ضرورة التيسير على المتعاملين مع الهيئة بما يخدم تسهيل حركة التجارة ودعم الصادرات الغذائية المصرية طبقًا لتعليمات القيادة السياسية.



وتم عقد اجتماع مع قيادات شركة هاتشسون الصينية بحضور اللواء وائل رضوان رئيس قطاع العلاقات الحكومية والعلاقات العامة، والمهندس هاني ممدوح مدير العمليات، والعقيد مجدي رمضان مدير أمن المحطة.



تناول اللقاء مناقشة آليات تسريع زمن الإفراج الجمركي وكذا حجم أعمال المحطة وطرق تبادل الحاويات، وقد استعرض اللواء وائل رضوان طبيعة عمل الشركة وعدد المحطات التابعة لها موضحًا أن الشركة تعمل بمعدل تبادل مليون حاوية سنويًا وذلك من خلال مينائي الاسكندرية والدخيلة فقط.



كما التقى الدكتور طارق الهوبي رئيس هيئة سلامة الغذاء باللواء محمود إبراهيم عبد الفتاح رئيس الإدارة المركزية لميناء الدخيلة، وتم إجراء جولة تفقدية لمعمل الهيئة بميناء الدخيلة للوقوف على الوضع الحالي ومعرفة مدى جاهزية المعمل لبدء العمل الفعلي.

ويأتى ذلك في إطار جهود الهيئة للتعاون والتنسيق مع الهيئات والجهات العاملة بالمنافذ والموانئ الجمركية، وحرصًا على سرعة إنجاز العمل وتقليص زمن إجراءات الإفراج الجمركي من أجل التيسير على المتعاملين مع الهيئة والعمل على تسهيل حركة التجارة ودعم الصادرات الغذائية المصرية.