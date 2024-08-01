شكرا لقرائتكم خبر عن نائب وزير الصناعة يطّلع على التجربة التشيلية في إنتاج الليثيوم والان نبدء بالتفاصيل

تطوير قطاع التعدين

مؤتمر التعدين الدولي

الدمام - شريف احمد - زار نائب وزير الصناعة والثروة المعدنية لشؤون التعدين المهندس خالد بن صالح المديفر، منجم "Salar de Atacama" التابع لشركة "SQM" لإنتاج الليثيوم بجمهورية تشيلي، واطّلع على عمليات التعدين بالمنجم وإمكاناته المتقدمة، حيث تصل طاقته الإنتاجية إلى 210 آلاف طن سنوياً؛ تمثّل 22% من الإنتاج العالمي لمعدن الليثيوم.وشاهد المديفر خلال جولته في المنجم الواقع في صحراء أتاكاما شمال تشيلي؛ التقنيات الحديثة المستخدمة في مراحل التعدين، وأعمال البحث والتطوير، إضافةً إلى تحسين معالجة المعادن، وخطط المنجم التوسعية في الإنتاج.من جهة أخرى، اجتمع المديفر بالرئيس التنفيذي للمجلس التعديني في تشيلي جواكين فيلارينو، واستعرض معه جهود المملكة في تطوير قطاع التعدين، والفرص النوعية التي توفرها الإستراتيجية الشاملة للتعدين، وأبرز الممكنات والحوافز التي تقدمها المملكة للمستثمرين.وناقش الطرفان أهمية الشراكات الإستراتيجية لتلبية المستهدفات العالمية للتعدين، مثل تحول الطاقة وتوفير الموارد اللازمة لها، ورفع كفاءة القطاع باستخدام التقنيات الحديثة.كما دعا المديفر "فيلارينو" إلى المشاركة في مؤتمر التعدين الدولي الذي تنظمه المملكة في يناير المقبل، والذي يعد إحدى المبادرات العالمية لوزارة الصناعة والثروة المعدنية؛ لتحسين واستدامة قطاع التعدين، كما وجّه دعوة المشاركة في المؤتمر لكبرى الشركات التابعة للمجلس التعديني.والتقى نائب وزير الصناعة والثروة المعدنية لشؤون التعدين بنائب رئيس شركة مولميت للشؤون الخارجية والاستدامة، وناقش معه فرص الاستثمار النوعية المتاحة في قطاع التعدين بالمملكة، كما شهد الاجتماع استعراض إمكانات الشركة العالية في إنتاج معدن الموليبديوم، والتقنيات المستخدمة في إعادة التدوير من مناجم النحاس.وتأتي لقاءات المديفر في إطار الزيارة الرسمية لوزير الصناعة والثروة المعدنية بندر بن إبراهيم الخريف إلى جمهورية تشيلي، التي يرافقه فيها وفد من قادة منظومة الصناعة والتعدين، وتستهدف الزيارة تطوير العلاقات الثنائية في قطاعي الصناعة والتعدين، وبحث فرص الاستثمار المتبادلة في مجال إنتاج ومعالجة المعادن.