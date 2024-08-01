شكرا لقرائتكم خبر عن البورصة تربح 139 مليار جنيه خلال شهر يوليو والان مع تفاصيل الخبر

حققت البورصة المصرية أداء قويا خلال تعاملات شهر يوليو الماضى ليربح رأس المال السوقى 139 مليار جنيه ، وبلغ إجمالي القيمة السوقية 2,010.7 مليار جنيه في نهاية الفترة مما يمثل ارتفاعا بنحو %7.41 خلال الفترة ، مقارنة بـ 1.871 تريليون جنيه بنهاية يونيو.

وأغلق مؤشر ايجى اكس 30 عند 29,378.82 نقطة, مسجلا ارتفاعا بنحو .%5.81 بينما سجل مؤشر ايجى اكس 70 للشركات الصغيرة والمتوسطة صعودا بنسية 10.4% ليغلق عند 6,838.44 نقطة, اغلق مؤشر EGX100 الأوسع نطاقا على صعود بنسبة 8.65%، ليغلق عند 9762 نقطة.

وسجلت حجم التعاملات خلال شهر يوليو حوالى تريليون جنيه، كان نصيب الأسهم فيها 10.66% من تعاملات داخل المقصورة، بينما مثلت التعاملات على السندات وأذون الخزانة 89.34%.

واستحوذ المستثمرون المصريين على 88% من حجم التعاملات، بصافي مشتريات 2.881 مليار جنيه، وبلغ تعاملات المستثمرين العرب 6.2%، بصافي مبيعات 1.423 مليار جنيه، والأجانب 5.8% بصافي مبيعات أيضا 1.458 مليار جنيه.