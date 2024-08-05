الذهب يتماسك عند 2434 دولارا للأونصة مع هزة الأسواق العالمية

الخليج 365 - الرياض- احمد حسان - الخليج 365 - متابعات

تماسكت أسعار الذهب خلال تداولات اليوم الإثنين عند مستويات 2434 دولارا للأونصة وسط تراجع شهية المخاطرة وتزايد جاذبية الملاذات الآمنة في ظل تراجعات الأسواق العالمية ومخاوف الركود

كانت أسعار الهب قد ارتفعت مطلع تعاملات اليوم، مدعومة بمخاوف من اتجاه أمريكا نحو ركود اقتصادي وتزايد الرهانات على أن البنك المركزي الأمريكي قد يضطر إلى تبني سياسة تيسير نقدي حادة.

بحلول الساعة (06:00) بتوقيت غرينتش، زاد الملاذ الآمن 0.14 % إلى 2446.83 دولار للأونصة، بعد أن تراجع 1 % في وقت سابق من الجلسة، وصعدت العقود الأمريكية الآجلة للذهب 0.8 % إلى 2488.50 دولار.

وأظهرت بيانات نشرت يوم الجمعة نمو الوظائف في أمريكا في يوليو بأقل من التوقعات وارتفاع معدل البطالة إلى 4.3 %، ما يشير إلى ضعف محتمل في سوق العمل وزيادة مخاطر الركود.

وقفزت رهانات المتعاملين على خفض الفائدة في أمريكا 50 نقطة أساس في سبتمبر إلى 70 % ارتفاعا من 11.5 % قبل أسبوع، وفقا لأداة فيد ووتش التابعة لمجموعة سي.إم.إي.

وبالنسبة للمعادن النفيسة الأخرى، هبطت الفضة في المعاملات الفورية 0.4 % إلى 28.43 دولار للأوقية، وتراجع البلاتين 1.23 % إلى 946.10 دولار، وانخفض البلاديوم 0.9 % إلى 882.09 دولار.

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