شكرا لقرائتكم خبر عن الأموال الساخنة تقود البورصة لتراجع كبير فى منتصف الجلسة والان مع تفاصيل الخبر

قادت عمليات خروج واسعة للأموال الساخنة من السوق المصري اليوم الإثنين، إلى تراجع كبير لمؤشرات البورصة منذ بداية الجلسة، وحتى كتابة هذا التقرير، ليصل نسبة تراجع المؤشر الرئيسي للبورصة "إيجي إكس 30" إلى نحو 2.19%.

وبلغت الأموال الساخنة الخارجة من السوق المصري خلال جلسة أمس واليوم نحو 12 مليار دولار، نتيجة مبيعات المستثمرين الأجانب، بعد حالات التراجع الحاد في البورصات العالمية، وتبعتها البورصات العربية، في محاولة من المستثمرين الأجانب والعرب لتعويض الخسائر الكبيرة في الأسواق العالمية.

وافتتحت مؤشرات البورصة المصرية تعاملاتها اليوم الاثنين على تراجع حاد لتواصل نزيف الخسائروتراجع مؤشر "إيجي إكس 30" بنسبة بلغت 2.73% ليصل عن مستوى 27727 نقطة.

كما تراجع مؤشر "إيجي إكس 30 للعائد الكلي" بنسبة 2.99% ليصل عند مستوى 11956 نقطة، وتراجع مؤشر "إيجي إكس 30 محدد الأوزان" بنسبة 3.15% ليصل عند مستوى 33605 نقطة.

كما هبط مؤشر الشركات المتوسطة والصغيرة "إيجي إكس 70 متساوي الأوزان" بنسبة 3.53% ليصل عند مستوى 6275 نقطة، كما تراجع مؤشر "إيجي إكس 100 متساوي الأوزان"، بنسبة 3.37% عند مستوى 8986 نقطة.