شكرا لقرائتكم خبر عن الأسهم الأوروبية تتراجع بسبب اضطراب البورصات العالمية والان مع تفاصيل الخبر

انخفض المؤشر "ستوكس 600" الأوروبى بنحو 3 %، الجمعة، مع تعرض أسواق الأسهم العالمية لاضطرابات بعدما أدى تقرير الوظائف الأمريكى إلى تفاقم المخاوف من تباطؤ اقتصادى في أكبر اقتصاد فى العالم.



بورصة-أوروبا

تراجع المؤشر "ستوكس 600" بنسبة 2.7 % إلى 497.85 نقطة، مسجلا أدنى مستوى في أكثر من 3 أشهر.

وتراجعت معظم المؤشرات الفرعية الأوروبية إذ هوى قطاع التكنولوجيا 6.1 بالمئة، وهو أكبر انخفاض يومي له منذ أكتوبر 2020.

واهتزت أسواق الأسهم العالمية بعد أن أظهرت بيانات أن معدل البطالة في الولايات المتحدة قفز إلى أعلى مستوى في 3 سنوات عند 4.3 % في يوليو وسط تباطؤ كبير فى عمليات التوظيف، مما زاد المخاوف من تدهور سوق العمل واحتمال تعرض الاقتصاد للركود.

وخسر قطاع الشركات المالية 5.2 % في حين تراجعت أسهم البنوك 4.3 % لتواصل انخفاضها من الجلسة السابقة.