ارتفاع مفاجئ.. الدولار يتخطى 49 جنيهًا مصريًا لأول مرة منذ مارس الماضي

الشارقة - اميمة ياسر -
ارتفع سعر صرف الدولار الأمريكي مقابل الجنيه المصري في بنكيّ الأهلي ومصر اليوم الاثنين، مقارنة بمستواه في بداية التعاملات.
البنك الأهلي المصري: 49.25 جنيه للشراء، و49.35 جنيه للبيع، بزيادة 55 قرشا للشراء والبيع.
بنك مصر: 49.25 جنيه للشراء، و49.35 جنيه للبيع، بزيادة 55 قرشا للشراء والبيع.
وسجل سعر الدولار في مصرف أبو ظبي الإسلامي 49.30 جنيه للشراء، و49.40 جنيه للبيع.
سجل سعر الدولار في المصرف العربي الدولي 49.24 جنيه للشراء، و49.35 جنيه للبيع.
سجل سعر الدولار في بنك SAIB للشراء 49.40 جنيه، و49.50 جنيه للبيع.
وعرض البنك التجاري الدولي سعر الدولار بقيمة 49.05 جنيه للشراء، 49.15 جنيه للبيع.
وسجل سعر الدولار في بنك قناة السويس 49.20 جنيه للشراء، 49.30 جنيه للبيع.
وسجل سعر الدولار في المصرف المتحد 49.17 جنيه للشراء، 49.27 جنيه للبيع.
سجل سعر الدولار في بنك القاهرة 49.02 جنيه للشراء، 49.12 جنيه للبيع.