شكرا لقرائتكم خبر عن 140.8 مليون جنيه مبيعات الأجانب خلال جلسة اليوم والان مع تفاصيل الخبر

سجلت تعاملات المصريين نسبة 88.7% من إجمالى التعاملات على الأسهم المقيدة، بالبورصة المصرية اليوم بينما استحوذ الأجانب على نسبة 6.4% والعرب على 4.9% وذلك بعد استبعاد الصفقات.

وقد سجل الأجانب صافى بيع بقيمة 140.8 مليون جنيه هذه الجلسة بينما سجل العرب صافى بيع بقيمة 26.4 مليون جنيه وذلك بعد استبعاد الصفقات. والجدير بالذكر أن تعاملات المصريين مثلت 86.2% من قيمة التداول للأسهم المقيدة منذ أول العام بعد استبعاد الصفقات، بينما سجل الأجانب 6.9% وسجل العرب 6.8% وقد سجل الأجانب صافى شراء بنحو 307.7 مليون جنيه وسجل العرب صافى بيع بنحو 8,049.9 مليون جنيه وذلك على الأسهم المقيدة بعد استبعاد الصفقات منذ بداية العام.

وأنهت البورصة المصرية تعاملاها اليوم الأربعاء 7-8-2024 على ارتفاع جماعى لمؤشراتهاا، محققه مكاسب سوقية بلغت 32 مليار جنيه ليصل راس المال السوقى إلى 1.954 تريليون جنيه مقارنه ب 1.922 تريليون جنيه اغلق أمس.

وأغلق مؤشر "إيجى إكس 30" تعاملاته على صعود بنسبة بلغت 1.48% ليصل عند مستوى 28628 نقطة، كما اغلق مؤشر "إيجى إكس 30 للعائد الكلي" على صعود بنسبة 1.45% ليصل عند مستوى 12377 نقطة .

كما أغلق مؤشر "إيجى إكس 30 محدد الأوزان" على صعود بنسبة 1.71% ليصل عند مستوى 34922 نقطة.

وأغلق أيضًا مؤشر الشركات المتوسطة والصغيرة "إيجى إكس 70 متساوى الأوزان" على صعود بنسبة 2.39% ليصل عند مستوى 6507 نقطة ، وأغلق مؤشر "إيجى إكس 100 متساوى الأوزان"، على صعود بنسبة 2.39% نقطة ليصل عند مستوى 9331 نقطة.