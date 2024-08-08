ارتفاع احتياطي النقد الأجنبي في الصين

الخليج 365 - الرياض- احمد حسان - الخليج 365 - متابعات

ارتفع احتياطي النقد الأجنبي في الصين إلى 3.2564 تريليونات دولار أمريكي حتى نهاية يوليو الماضي، بزيادة قدرها 34 مليار دولار، أو 1.06 % مقارنة بنهاية يونيو الماضي.

ونقلت وكالة أنباء الصين الجديدة (شينخوا) عن الهيئة الوطنية للنقد الأجنبي في بيان، أن مؤشر الدولار الأمريكي انخفض الشهر الماضي، فيما ارتفعت أسعار الأصول المالية العالمية بشكل عام، متأثرة بعوامل مثل: بيانات الاقتصاد الكلي، والسياسات النقدية، والتوقعات في الاقتصادات الكبرى.

وأوضحت الهيئة، أن الاحتياطي النقدي ارتفع في يوليو نتيجة للتأثيرات المشتركة لعوامل مثل: تحويل العملة والتغيرات في أسعار الأصول، مشيرة إلى أن التشغيل الاقتصادي للصين مستقر بشكل عام وحقق تقدمًا مطردًا، مما سيساعد في الحفاظ على استقرار حجم احتياطي النقد الأجنبي في البلاد.

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