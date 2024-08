شكرا لقرائتكم خبر عن وزارة الاتصالات تعلن انطلاق المرحلة الثانية من مبادرة "توطين مراكز التقنية" والان نبدء بالتفاصيل

ضمن توسع رقمي جديد؛ مبادرة #توطين_مراكز_التقنية في المملكة تواصل مسيرتها وتنطلق في مرحلتها الثانية بعد نجاح المرحلة الأولى التي شهدت إطلاق أكثر من 15 مركزًا في 6 مناطق، استعدادًا لتحقيق المزيد من الإنجازات الرقمية في المملكة.



بادر بالتسجيل الآن:https://t.co/dL6IP0lCPe pic.twitter.com/nkgv7w5WPW — وزارة الاتصالات وتقنية المعلومات (@McitGovSa) August 8, 2024

دعم نمو الاقتصاد الرقمي

الدمام - شريف احمد - أعلنت وزارة الاتصالات وتقنية المعلومات عن بدء المرحلة الثانية من مبادرة "توطين مراكز التقنية" بعد نجاح المرحلة الأولى التي شهدت إطلاق أكثر من 15 مركزاً في 6 مناطق حول المملكة.وتهدف المبادرة إلى تعظيم التعاون مع القطاع الخاص لتوطين أعمال تطوير التطبيقات والبرمجيات وخدمات التعهيد والاتصال داخل المملكة وذلك ضمن سعي الوزارة المستمر لتنمية الاقتصاد الرقمي وخلق فرص العمل وتطوير المهارات التقنية لشباب وشابات الوطن في مناطق المملكة المختلفة. بادر بالتسجيل الآن:This is a Twitter Status This is a Twitter Status— وزارة الاتصالات وتقنية المعلومات (@McitGovSa)وتسعى المبادرة في مرحلتها الثانية بالشراكة مع البرنامج الوطني لتنمية تقنية المعلومات إلى تحقيق المزيد من التوسع في أعداد المراكز التقنية، مما يعزز مكانة المملكة كمركز رقمي عالمي قائم على التقنية والابتكار،بالإضافة إلى تعزيز جهود التحول الرقمي المستمرة، كما تشمل المبادرة دعم مجموعة واسعة من الشركات الرائدة في قطاع التقنية، والتي تسهم بفعالية في تحقيق الأهداف الإستراتيجية ودعم نمو الاقتصاد الرقمي.ودعت الوزارة رواد الأعمال والمهتمين من أصحاب الشركات التقنية إلى التقدم بالتسجيل من خلال زيارة موقع البرنامج الوطني لتنمية تقنية المعلومات عبر الرابط التالي: https://ntdp.gov.sa/ar/initiative/mbadrt-source-tech.