شكرا لقرائتكم خبر عن خلال أسبوع.. بورصة مصر تخسر 32 مليار جنيه والان نبدء بالتفاصيل

الدمام - شريف احمد - خسرت البورصة المصرية نحو 32 مليار جنيه خلال تعاملات الأسبوع المنتهي، ليغلق رأس المال السوقي للأسهم المقيدة بالسوق عند مستوى 1.974 تريليون جنيه، بنسبة تراجع بلغت 1.57%.

وانخفض مؤشر السوق الرئيس " إيجي . إكس 30 " بنسبة بلغت 2.07% محققًا 28750 نقطة، كما سجل مؤشر الأسهم الصغيرة والمتوسطة " إيجي . إكس 70 " تراجًعا بما نسبته بلغت 4.34% ليصل إلى 6502 نقطة. البورصة المصرية وهبط مؤشر "إيجي . إكس 100 " الأوسع نطاقًا بنسبة 3.13%، مغلقًا عند مستوى 5631 نقطة.

وبلغ إجمالي قيمة التداول بالبورصة المصرية نحو 348.7 مليار جنيه، فيما بلغت كمية التداول نحو 5.303 مليارات ورقة مُنَفّذَة على 582 مليون عملية، خلال تعاملات الأسبوع المنتهي.