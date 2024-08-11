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شكرا لقرائتكم خبر عن 4 % انخفاضا في الرقم القياسي للإنتاج الصناعي خلال يونيو والان نبدء بالتفاصيل
الدمام - شريف احمد - كشفت هيئة الإحصاء، عن انخفاض مؤشر الرقم القياسي لكميات الإنتاج الصناعي في السعودية بنسبة 4% خلال شهر يونيو 2024م مقارنة بالشهر المماثل من العام السابق.
وقالت الهيئة في تقرير الرقم القياسي للإنتاج الصناعي: إن الانخفاض جاء متأثرا بشكل مباشر بالانخفاض الذي شهده نشاط التعدين واستغلال المحاجر .
وأشارت إلى أن يليه نشاط الصناعة التحويلية، ونشاط إمدادات الكهرباء والغاز والبخار وتكييف الهواء بأهمية نسبية بلغت 35 % و2.8% على التوالي، ونشاط إمدادات المياه وأنشطة الصرف الصحي وإدارة النفايات ومعالجتها بنسبة 0.69% .
وتراجع الرقم القياسي الفرعي لنشاط التعدين واستغلال المحاجر في شهر يونيو الماضي، بنسبة 11.3% مقارنة بنفس الشهر من العام السابق، إذ خفضت السعودية إنتاجها النفطي ليصل إلى 8.8 مليون برميل يوميا خلال شهر يونيو
من العام الحالي.
وانخفض الرقم القياسي الفرعي لنشاط التعدين واستغلال المحاجر بنسبة 1.8% بالمقارنة مع شهر مايو 2024م.
وارتفع الرقم القياسي الفرعي لنشاط الصناعة التحويلية بنسبة 7.4% مقارنة بشهر يونيو من العام السابق، مدعومًا بارتفاع نشاط صنع فحم الكوك والمنتجات النفطية المكررة، ونشاط صُنع المواد الكيميائية والمنتجات الكيميائية إذ ارتفع كل منهما بنسبة 5.3%، و9.2% على التوالي.
وعلى صعيد الأداء الشهري للمؤشر الفرعي لنشاط الصناعة التحويلية فتشير النتائج الأولية إلى انخفاض أداء المؤشر بنسبة 3.3%، متأثرا بانخفاض نشاط منع فحم الكوك والمنتجات النفطية المكررة الذي انخفض بنسبة 8.4% ونشاط صنع الورق ومنتجات الورق الذي انخفض بنسبة 0.5%.
وحقق نشاط صُنع المواد والمنتجات الكيميائية ونشاط صنع المنتجات الغذائية ارتفاعات شهرية بنسبة 0.1%، و0.2% على التوالي.
وسجل الرقم القياسي الفرعي لنشاط إمدادات الكهرباء والغاز والبخار وتكييف الهواء ارتفاعا بنسبة 10.2%، كما سجل الرقم القياسي الفرعي لنشاط إمدادات المياه والصرف الصحي وأنشطة إدارة النفايات ومعالجتها ارتفاعا بنسبة 1.7%، وذلك
مقارنة بشهر يونيو من العام السابق.
وعند المقارنة بشهر مايو 2024م، يلاحظ ارتفاع المؤشر الفرعي لنشاط إمدادات الكهرباء والغاز والبخار وتكييف الهواء، والمؤشر الفرعي لنشاط إمدادات المياه والصرف الصحي وإدارة النفايات ومعالجتها بنسبة 25.6% و1.0% على التوالي.
انخفض الرقم القياسي للأنشطة النفطية في شهر يونيو 2024م بنسبة 8.5% مقارنة بنفس الشهر من العام السابق، متأثرا بانخفاض إنتاج النفط.
وارتفع الرقم القياسي للأنشطة غير النفطية بنسبة 8.6% مدعومًا بارتفاع جميع الاقتصادية غير النفطية.
ومن جانب آخر فقد انخفض الرقم القياسي للأنشطة النفطية بنسبة 3.2 % وارتفع الرقم القياسي للأنشطة غير النفطية بنسبة 2.2% مقارنة بشهر مايو من العام الحالي.
وقالت الهيئة في تقرير الرقم القياسي للإنتاج الصناعي: إن الانخفاض جاء متأثرا بشكل مباشر بالانخفاض الذي شهده نشاط التعدين واستغلال المحاجر .
نشاط التعدين واستغلال المحاجرأضافت أن نظراً للأهمية النسبية لنشاط التعدين واستغلال المحاجر والتي بلغت 61.4% من وزن المؤشر، فإن اتجاه مؤشر نشاط التعدين واستغلال المحاجر يهيمن على الاتجاه العام للرقم القياسي للإنتاج الصناعي.
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انخفاض على أساس شهريوانخفض مؤشر الرقم القياسي للإنتاج الصناعي بنسبة 1.6 % مقارنة بشهر مايو السابق.
وتراجع الرقم القياسي الفرعي لنشاط التعدين واستغلال المحاجر في شهر يونيو الماضي، بنسبة 11.3% مقارنة بنفس الشهر من العام السابق، إذ خفضت السعودية إنتاجها النفطي ليصل إلى 8.8 مليون برميل يوميا خلال شهر يونيو
من العام الحالي.
وانخفض الرقم القياسي الفرعي لنشاط التعدين واستغلال المحاجر بنسبة 1.8% بالمقارنة مع شهر مايو 2024م.
وارتفع الرقم القياسي الفرعي لنشاط الصناعة التحويلية بنسبة 7.4% مقارنة بشهر يونيو من العام السابق، مدعومًا بارتفاع نشاط صنع فحم الكوك والمنتجات النفطية المكررة، ونشاط صُنع المواد الكيميائية والمنتجات الكيميائية إذ ارتفع كل منهما بنسبة 5.3%، و9.2% على التوالي.
وعلى صعيد الأداء الشهري للمؤشر الفرعي لنشاط الصناعة التحويلية فتشير النتائج الأولية إلى انخفاض أداء المؤشر بنسبة 3.3%، متأثرا بانخفاض نشاط منع فحم الكوك والمنتجات النفطية المكررة الذي انخفض بنسبة 8.4% ونشاط صنع الورق ومنتجات الورق الذي انخفض بنسبة 0.5%.
وحقق نشاط صُنع المواد والمنتجات الكيميائية ونشاط صنع المنتجات الغذائية ارتفاعات شهرية بنسبة 0.1%، و0.2% على التوالي.
وسجل الرقم القياسي الفرعي لنشاط إمدادات الكهرباء والغاز والبخار وتكييف الهواء ارتفاعا بنسبة 10.2%، كما سجل الرقم القياسي الفرعي لنشاط إمدادات المياه والصرف الصحي وأنشطة إدارة النفايات ومعالجتها ارتفاعا بنسبة 1.7%، وذلك
مقارنة بشهر يونيو من العام السابق.
وعند المقارنة بشهر مايو 2024م، يلاحظ ارتفاع المؤشر الفرعي لنشاط إمدادات الكهرباء والغاز والبخار وتكييف الهواء، والمؤشر الفرعي لنشاط إمدادات المياه والصرف الصحي وإدارة النفايات ومعالجتها بنسبة 25.6% و1.0% على التوالي.
انخفض الرقم القياسي للأنشطة النفطية في شهر يونيو 2024م بنسبة 8.5% مقارنة بنفس الشهر من العام السابق، متأثرا بانخفاض إنتاج النفط.
وارتفع الرقم القياسي للأنشطة غير النفطية بنسبة 8.6% مدعومًا بارتفاع جميع الاقتصادية غير النفطية.
ومن جانب آخر فقد انخفض الرقم القياسي للأنشطة النفطية بنسبة 3.2 % وارتفع الرقم القياسي للأنشطة غير النفطية بنسبة 2.2% مقارنة بشهر مايو من العام الحالي.