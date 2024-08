شكرا لقرائتكم خبر عن صندوق التنمية الوطني يعيّن "نورثرن ترست" أمين حفظ لأصوله والان نبدء بالتفاصيل

الدمام - شريف احمد - في إطار تحوله إلى مؤسسة مالية تنموية عالمية، وقّع صندوق التنمية الوطني (NDF) مع شركة نورثرن ترست العربية السعودية (نورثرن ترست)، بحيث تكون الشركة "أمين حفظ" لأصول الصندوق كإحدى أكبر مشاريع الحفظ في العالم من حيث قيمة الأصول المدارة، وذلك من خلال توحيد دفاتر الأصول لجميع الصناديق والبنوك التنموية في المملكة لتكون تحت محفظة موحدة تقدر بأكثر من 60 مليار ريال سعودي.ويأتي اختيار صندوق التنمية الوطني لشركة نورثرن ترست لتعزيز قدرة الصندوق وتحقيق أهدافه الاستراتيجية، إذ يُعتبر أمين الحفظ الركيزة الأساسية لنقل رؤوس الأموال من الصناديق والبنوك التنموية وتوحيدها تحت مظلة صندوق التنمية الوطني. استراتيجية صندوق التنمية.. خطط واعدة لتحقيق رفاهية المواطن This is a Twitter Status This is a Twitter Status This is a Twitter Status This is a Twitter Status— صحيفة اليوم (@alyaum)كما يساهم المشروع في تحسين حفظ الأصول، وزيادة الكفاءة المالية من خلال إمكانية دمج وتبسيط العمليات المالية المرتبطة بحفظ الأصول، ما يؤدي إلى تقليل التكاليف التشغيلية، وزيادة الفعالية، وتحسين الكفاءة التشغيلية والأمان المالي، إسهاماً في تحقيق عوائد مالية أعلى واستدامة مالية طويلة الأمد، مما ينعكس إيجاباً على الاقتصاد الوطني والتنمية المستدامة في المملكة.وتشمل مهام أمين الحفظ الأساسية حفظ أصول الصندوق بطريقة تعزز من سلامتها واستدامتها، بالإضافة إلى تنفيذ العمليات المالية اليومية مثل تسجيل المعاملات، وتقديم التقارير الدقيقة عن حالة وأداء الأصول، كما يضمن أمين الحفظ أن أصول الصندوق تُدار بكفاءة وشفافية، ويسهم في تحقيق الأهداف الإستراتيجية للصندوق من خلال تعزيز الكفاءة المالية والالتزام بالمعايير المالية العالية.ويتوافق تعيين "نورثرن ترست" أميناً للحفظ مع الأهداف الاستراتيجية للصندوق، الذي أنشئ لرفع مستوى أداء الصناديق والبنوك التنموية لتكون محققةً للغايات المنشودة من إنشائها ومواكبةً لما يخدم أولويات التنمية والاحتياجات الاقتصادية في ضوء أهداف ومرتكزات رؤية المملكة 2030. إذ تمتد خبرة شركة نورثرن ترست في خدمة العملاء بجميع أنحاء الشرق الأوسط إلى أكثر من 37 عاماً، وقد أعلنت في العام الحالي إنشاء مقرها الإقليمي لمنطقة الشرق الأوسط وشمال إفريقيا، في المملكة.وقال نائب محافظ صندوق التنمية الوطني خالد بن إبراهيم شريف قائلاً: "يساهم الصندوق في تحقيق أهداف رؤية السعودية 2030، من خلال رفع كفاءة منظومة التمويل التنموي في المملكة، وتعزيز الاستدامة المالية للصناديق والبنوك التنموية، بما يحقق النمو المستدام، وتنويع الاقتصاد، وتحسين الإنتاجية عبر ضمان فعالية البرامج والمشاريع والمبادرات في مجال التمويل التنموي".وأضاف: "يسعدنا اختيار شركة نورثرن ترست، كمزود عالمي لحلول حفظ الأصول، حيث تتميز بخبرتها الواسعة في العمل مع المؤسسات المرموقة وصناديق الثروة السيادية ووكالات التنمية المختلفة، وامتلاك نماذج تشغيلية ومتطلبات مماثلة لتلك الموجودة بصندوق التنمية الوطني".وقالت الرئيس الإقليمي لشركة نورثرن ترست في المملكة العربية السعودية خلود الدوسري: "اختيارنا لهذه المهمة يُعد دليلاً على خبرتنا المتعمقة، إذ تأتي تأكيداً على التزامنا بالتوسع في خدماتنا كشركة عالمية تجاه الأسواق المحلية بشكل خاص وأسواق المنطقة بشكل عام والاستثمار في تطوير البنية التحتية، وتعزيز المهارات والخبرات بما يدعم عملاءنا ويدفعهم نحو مزيد من التقدم، وسنواصل التركيز على تقديم خدمات وحلول عالمية المستوى تتجاوز الاحتياجات المتطورة لعملائنا.