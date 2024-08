شكرا لقرائتكم خبر عن "سار".. نقل 13 مليون طن بضائع بواسطة قطارات الشحن البري والان نبدء بالتفاصيل

مستهدفات قطاع الطرق

الدمام - شريف احمد - أكدت الهيئة العامة للطرق أن ما قامت به الخطوط الحديدية السعودية (SAR) أسهم في إزاحة أكثر من مليون رحلة شاحنة من طرق المملكة خلال النصف الأول من عام 2024، عبر نقل ما يزيد عن 13 مليون طن من البضائع بواسطة قطارات الشحن البري التابعة لـ (SAR).ويؤكد المنجز حجم التكامل الكبير بين جميع جهات منظومة النقل والخدمات اللوجستية، في ظل التقدم الكبير في تحقيق مستهدفات الاستراتيجية الوطنية للنقل والخدمات اللوجستية، التي تهدف لترسيخ مكانة المملكة بصفتها مركزًا لوجستيًّا عالميًّا، إضافة لرفع مستوى سلامة وجودة شبكة الطرق. يذكر أن الهيئة العامة للطرق تعمل على تنظيم قطاع الطرق والإشراف عليه من خلال وضع السياسات والمعايير اللازمة، كما تعمل على تحقيق مستهدفات استراتيجية قطاع الطرق التي ترتكز على السلامة والجودة والكثافة المرورية.