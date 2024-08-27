شكرا لقرائتكم خبر عن "سار".. نقل 13 مليون طن بضائع بواسطة قطارات الشحن البري والان نبدء بالتفاصيل
الدمام - شريف احمد - أكدت الهيئة العامة للطرق أن ما قامت به الخطوط الحديدية السعودية (SAR) أسهم في إزاحة أكثر من مليون رحلة شاحنة من طرق المملكة خلال النصف الأول من عام 2024، عبر نقل ما يزيد عن 13 مليون طن من البضائع بواسطة قطارات الشحن البري التابعة لـ (SAR).
ويؤكد المنجز حجم التكامل الكبير بين جميع جهات منظومة النقل والخدمات اللوجستية، في ظل التقدم الكبير في تحقيق مستهدفات الاستراتيجية الوطنية للنقل والخدمات اللوجستية، التي تهدف لترسيخ مكانة المملكة بصفتها مركزًا لوجستيًّا عالميًّا، إضافة لرفع مستوى سلامة وجودة شبكة الطرق. للتفاصيل | This is a Twitter Status This is a Twitter Status— صحيفة اليوم (@alyaum)
ويؤكد المنجز حجم التكامل الكبير بين جميع جهات منظومة النقل والخدمات اللوجستية، في ظل التقدم الكبير في تحقيق مستهدفات الاستراتيجية الوطنية للنقل والخدمات اللوجستية، التي تهدف لترسيخ مكانة المملكة بصفتها مركزًا لوجستيًّا عالميًّا، إضافة لرفع مستوى سلامة وجودة شبكة الطرق. للتفاصيل | This is a Twitter Status This is a Twitter Status— صحيفة اليوم (@alyaum)
زيادة بنسبة 17 %.. 5.1 مليون مسافر عبر قطارات " #سار"#اليوم @SARSaudiRailway— صحيفة اليوم (@alyaum) August 6, 2024
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