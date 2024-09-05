شكرا لقرائتكم خبر عن 80 دولة تشارك في القمة العالمية للبروبتك أكتوبر المقبل والان نبدء بالتفاصيل



وتجمع القمة شخصيات بارزة وخبراء ومتخصصين في صناعة العقار والتقنيات العقارية والصناديق الاستثمارية والجهات المالية، إلى جانب الرؤساء التنفيذيين لكبرى شركات العقار والتقنية العقارية من مختلف أنحاء العالم.

ويصاحب القمة معرض تقني عقاري، بمشاركة شركات ومنصات عقارية، وتقنية محلية ودولية، يستعرضون من خلاله الابتكارات التقنية العقارية والتجارب والرؤى المستقبلية للصناعة في ظل التقدم التكنولوجي السريع بما يعزز من تحقيق التوجهات الإستراتيجية للقطاع العقاري في المملكة وريادته تماشيًا مع رؤية المملكة 2030. جلسات القمة ستشهد القمة إقامة عدد من الجلسات وورش العمل واللقاءات، التي تناقش رحلة التحول التقني في المجال العقاري ودور التقنيات الناشئة في تشكيل مستقبل "البروبتك" وآخر ما توصلت إليه تقنية البناء الحديث.

وتتضمن الجلسات: دور تقنيات الواقع الافتراضي والذكاء الاصطناعي وإنترنت الأشياء في صناعة مستقبل العقار وأتمتة عملياته وخدماته، إضافة إلى الحديث عن حلول "البروبتك " في التنمية الحضرية واتخاذ القرارات الأكثر ذكاءً بما يسهم في تنمية الاستثمارات وتعزيز الاستدامة المالية.

وتستضيف القمة العالمية أبرز المنصات العقارية والصناديق والجهات الاستثمارية ورواد الأعمال والخبراء والشركات الاستشارية والمعاهد التدريبية والمطورين وأكثر من 100 متحدثٍ يمثلون 80 دولة من مختلف أنحاء العالم، يشاركون تجاربهم وخبراتهم وتبادل وجهات النظر مع قادة الفكر.

وستتضمن القمة عددًا من الإطلاقات والاتفاقيات التي تخدم قطاع التقنية العقارية، وستتناول عددًا من المحاور، منها: الابتكار وريادة الأعمال في مستقبل التكنولوجيا العقارية، وقوة تقنية الطباعة ثلاثية الأبعاد من المخطط إلى الواقع.

وتمثل القمة منصة للشراكات مع الجهات العالمية وبوابة للشركات الناشئة والواعدة والرائدة لعرض حلولها المبتكرة في صناعة العقار والالتقاء بالمستثمرين وأصحاب رؤوس الأموال، مما يعزز مكانة

ودعت الهيئة المهتمين والمختصين والباحثين والجهات العاملة في هذا المجال في جميع دول العالم، إلى التسجيل والمشاركة، والاطلاع على أجندة أعمالها عبر الرابط من هنا.

يُذكر أنّ القمة العالمية للبروبتك التي ستشهدها العاصمة الرياض في العام الجاري بمشيئة الله تأتي بالتزامن مع ما يشهده السوق العقاري السعودي من ازدهار يجعل منه أكثر طلبًا للحلول المبتكرة التي تلبي الاحتياجات والمتطلبات الخاصة بالنمو السكاني المتسارع ومبادرات المدن الذكية ومشاريع التطوير الطموحة التي تشهدها مختلف مناطق المملكة.

من هن الدمام - شريف احمد - تشارك 80 دولة في القمة العالمية للبروبتك، بنسختها الأولى التي تعقدها الهيئة العامة للعقار في شهر أكتوبر المقبل في العاصمة الرياض برعاية وزير البلديات والإسكان رئيس مجلس إدارة الهيئة العامة للعقار ماجد الحقيل.وتجمع القمة شخصيات بارزة وخبراء ومتخصصين في صناعة العقار والتقنيات العقارية والصناديق الاستثمارية والجهات المالية، إلى جانب الرؤساء التنفيذيين لكبرى شركات العقار والتقنية العقارية من مختلف أنحاء العالم.ويصاحب القمة معرض تقني عقاري، بمشاركة شركات ومنصات عقارية، وتقنية محلية ودولية، يستعرضون من خلاله الابتكارات التقنية العقارية والتجارب والرؤى المستقبلية للصناعة في ظل التقدم التكنولوجي السريع بما يعزز من تحقيق التوجهات الإستراتيجية للقطاع العقاري في المملكة وريادته تماشيًا مع رؤية المملكة 2030.ستشهد القمة إقامة عدد من الجلسات وورش العمل واللقاءات، التي تناقش رحلة التحول التقني في المجال العقاري ودور التقنيات الناشئة في تشكيل مستقبل "البروبتك" وآخر ما توصلت إليه تقنية البناء الحديث.وتتضمن الجلسات: دور تقنيات الواقع الافتراضي والذكاء الاصطناعي وإنترنت الأشياء في صناعة مستقبل العقار وأتمتة عملياته وخدماته، إضافة إلى الحديث عن حلول "البروبتك " في التنمية الحضرية واتخاذ القرارات الأكثر ذكاءً بما يسهم في تنمية الاستثمارات وتعزيز الاستدامة المالية.وتستضيف القمة العالمية أبرز المنصات العقارية والصناديق والجهات الاستثمارية ورواد الأعمال والخبراء والشركات الاستشارية والمعاهد التدريبية والمطورين وأكثر من 100 متحدثٍ يمثلون 80 دولة من مختلف أنحاء العالم، يشاركون تجاربهم وخبراتهم وتبادل وجهات النظر مع قادة الفكر.وستتضمن القمة عددًا من الإطلاقات والاتفاقيات التي تخدم قطاع التقنية العقارية، وستتناول عددًا من المحاور، منها: الابتكار وريادة الأعمال في مستقبل التكنولوجيا العقارية، وقوة تقنية الطباعة ثلاثية الأبعاد من المخطط إلى الواقع.وتمثل القمة منصة للشراكات مع الجهات العالمية وبوابة للشركات الناشئة والواعدة والرائدة لعرض حلولها المبتكرة في صناعة العقار والالتقاء بالمستثمرين وأصحاب رؤوس الأموال، مما يعزز مكانة السعودية كونها نقطة انطلاق مثالية للابتكارات الخاصة بالتقنية العقارية العالمية لما تمتاز به من موقع جغرافي إستراتيجي يربط ثلاث قارات إلى جانب المكانة الاقتصادية وبيئة الأعمال وقوة السوق العقاري بها.ودعت الهيئة المهتمين والمختصين والباحثين والجهات العاملة في هذا المجال في جميع دول العالم، إلى التسجيل والمشاركة، والاطلاع على أجندة أعمالها عبر الرابط من هنا.يُذكر أنّ القمة العالمية للبروبتك التي ستشهدها العاصمة الرياض في العام الجاري بمشيئة الله تأتي بالتزامن مع ما يشهده السوق العقاري السعودي من ازدهار يجعل منه أكثر طلبًا للحلول المبتكرة التي تلبي الاحتياجات والمتطلبات الخاصة بالنمو السكاني المتسارع ومبادرات المدن الذكية ومشاريع التطوير الطموحة التي تشهدها مختلف مناطق المملكة.من هن