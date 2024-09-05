شكرا لقرائتكم خبر عن 81.35 مليون ريال أرباح «النايفات» في الربع الثاني من 2024 والان نبدء بالتفاصيل



وبحسب بيان الشركة على تداول

ويعود سبب الارتفاع في صافي الربح خلال الربع الحالي مقارنة بالربع السابق بشكل رئيسي إلى زيادة الإيرادات وانخفاض مخصصات قيمة الخسائر الائتمانية المتوقعة وانخفاض مصاريف التشغيل.

ووفقا للبيان يعود سبب الارتفاع في صافي الربح خلال الفترة الحالية مقارنة مع الفترة المماثلة من العام السابق بشكل رئيسي إلى انخفاض رسوم مخصصات قيمة الخسائر الائتمانية المتوقعة بسبب تحسن في عمليات تحصيل الديون المشطوبة وقابل ذلك انخفاض الإيرادات ضمن قطاع التمويل الاستهلاكي. الدمام - شريف احمد - ارتفعت أرباح شركة النايفات للتمويل بنسبة 10.6% في الربع الثاني من 2024، إلى 81.35 مليون ريال، مقابل 73.54 مليون ريال في الربع المماثل من العام الماضي.وبحسب بيان الشركة على تداول السعودية ، يعود سبب الارتفاع في صافي الربح خلال الربع الحالي مقارنة مع الربع المماثل من العام السابق بشكل رئيسي إلى انخفاض مخصصات قيمة الخسائر الائتمانية المتوقعة وكذلك المصاريف التشغيلية.ويعود سبب الارتفاع في صافي الربح خلال الربع الحالي مقارنة بالربع السابق بشكل رئيسي إلى زيادة الإيرادات وانخفاض مخصصات قيمة الخسائر الائتمانية المتوقعة وانخفاض مصاريف التشغيل.ووفقا للبيان يعود سبب الارتفاع في صافي الربح خلال الفترة الحالية مقارنة مع الفترة المماثلة من العام السابق بشكل رئيسي إلى انخفاض رسوم مخصصات قيمة الخسائر الائتمانية المتوقعة بسبب تحسن في عمليات تحصيل الديون المشطوبة وقابل ذلك انخفاض الإيرادات ضمن قطاع التمويل الاستهلاكي.