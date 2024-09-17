شكرا لقرائتكم خبر عن 660 ألف مستفيد يحصلون على 12 مليار جنيه لتمويل مشروعات زراعية متناهية الصغر والان مع تفاصيل الخبر

نمت أرصدة قيمة تمويل المشروعات متناهي الصغر في مصر إلى 65.2 مليار جنيه بنهاية الربع الثاني من عام 2024 مقابل 45.4 مليار جنيه خلال الفترة المماثلة من العام الماضي، بنسبة نمو 43.4%، وانخفضت أعداد المستفيدين إلى 3.8 مليون مستفيد بنسبة تراجع 2.3%، وتوزعت أنشطة تمويل المشروعات متناهية الصغر وفقًا لنوع النشاط كما يلي:

النشاط التجاري

جاء النشاط التجاري بالترتيب الأول في نهاية الربع الثاني من عام 2024 من حيث قيمة أرصدة التمويل وعدد المستفيدين، وذلك بقيمة أرصدة تمويل قدرها 32.7 مليار جنيه لعدد مستفيدين بلغ 2.3 مليون مستفيد مقارنة بنفس الترتيب بنهاية الربع الثاني من عام 2023 والذي بلغت فيه قيمة أرصدة التمويل 25.1 مليار جنيه لعدد مستفيدين بلغ نحو 2.4 مليون مستفيد.

واحتلت الحصة السوقية لأرصدة تمويل النشاط التجاري المركز الأول بنسبة 58.2%، وكذلك أعداد المستفيدين بنسبة 62.2%.

النشاط الزراعي

جاء النشاط الزراعي بالترتيب الثاني في نهاية الربع الثاني من عام 2024 من حيث قيمة أرصدة التمويل وعدد المستفيدين، وذلك بقيمة أرصدة تمويل قدرها 12 مليار جنيه لعدد مستفيدين بلغ 660 ألف مستفيد مقارنة بنفس الترتيب بنهاية الربع الثاني من عام 2023 والذي بلغت فيه قيمة أرصدة التمويل 8.5 مليار جنيه لعدد مستفيدين بلغ نحو 648.2 ألف مستفيد.

واحتلت الحصة السوقية لأرصدة تمويل النشاط الزراعي المركز الثاني بنسبة 21.2%، وكذلك أعداد المستفيدين بنسبة 17.5%.

النشاط الخدمي

جاء النشاط الخدمي بالترتيب الثالث في نهاية الربع الثاني من عام 2024 من حيث قيمة أرصدة التمويل وعدد المستفيدين، وذلك بقيمة أرصدة تمويل قدرها 7.8 مليار جنيه لعدد مستفيدين بلغ 529.3 ألف مستفيد مقارنة بنفس الترتيب بنهاية الربع الثاني من عام 2023 والذي بلغت فيه قيمة أرصدة التمويل 5.9 مليار جنيه لعدد مستفيدين بلغ نحو 532 ألف مستفيد.

واحتلت الحصة السوقية لأرصدة تمويل النشاط الخدمي المركز الثالث بنسبة 13.9%، وكذلك أعداد المستفيدين بنسبة 14%.

النشاط الإنتاجي والحرفي

جاء النشاط الإنتاجي والحرفي بالترتيب الرابع في نهاية الربع الثاني من عام 2024 من حيث قيمة أرصدة التمويل وعدد المستفيدين، وذلك بقيمة أرصدة تمويل قدرها 3.7 مليار جنيه لعدد مستفيدين بلغ 238.5 ألف مستفيد مقارنة بنفس الترتيب بنهاية الربع الثاني من عام 2023 والذي بلغت فيه قيمة أرصدة التمويل 2.8 مليار جنيه لعدد مستفيدين بلغ نحو 249.4 ألف مستفيد.

واحتلت الحصة السوقية لأرصدة تمويل النشاط الإنتاجي والحرفي المركز الرابع بنسبة 6.6%، وكذلك أعداد المستفيدين بنسبة 6.3%.