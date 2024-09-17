شكرا لقرائتكم خبر عن باستثمارات 27 مليون ريال.. افتتاح معرض جديد لـ«جرير» في قطر والان نبدء بالتفاصيل
الدمام - شريف احمد - أعلنت شركة جرير للتسويق افتتاح مكتبة جرير أمس الإثنين معرضا جديدا لها بالدوحة مول في قطر.
وبحسب بيان الشركة على تداول السعودية يعد هذا المعرض هو الرابع لمكتبة جرير في دولة قطر، والـ73 من إجمالي معارضها داخل وخارج السعودية.
وتبلغ مساحة المعرض (3300) متر مربع، ويحتوي المعرض على جميع منتجات جرير المعروفة، وبلغ حجم الاستثمارات في هذا المعرض (27) مليون ريال.
وسوف يظهر الأثر المالي لهذا المعرض اعتبارا من الربع الثالث من عام 2024م.
ويعد هذا المعرض الثاني الذي تم افتتاحه خلال عام 2024م.
وبحسب بيان الشركة على تداول السعودية يعد هذا المعرض هو الرابع لمكتبة جرير في دولة قطر، والـ73 من إجمالي معارضها داخل وخارج السعودية.
أخبار متعلقة
البنك السعودي للاستثمار يعتزم إنشاء برنامج صكوك مقومة بالدولار
فتح باب الترشح لعضوية مجلس إدارة «قمة السعودية»
وسوف يظهر الأثر المالي لهذا المعرض اعتبارا من الربع الثالث من عام 2024م.
ويعد هذا المعرض الثاني الذي تم افتتاحه خلال عام 2024م.