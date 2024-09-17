شكرا لقرائتكم خبر عن باستثمارات 27 مليون ريال.. افتتاح معرض جديد لـ«جرير» في قطر والان نبدء بالتفاصيل

هيثم هارون

بكالوريوس تربيه وماجستير في علوم السياحه من جامعة الأقصر ومتخصص في علوم السياحه والتحرير الاخباري التلفزيوني والصحفي.