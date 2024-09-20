الاقتصاد

بعد انخفاض أسعار الفائدة.. ارتفاع أسعار الذهب اليوم

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واس - سنغافورة 0 تبليغ

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الدمام - شريف احمد - ارتفعت أسعار الذهب اليوم الجمعة، متجهة إلى تحقيق مكاسب أسبوعية بعد انخفاض أسعار الفائدة الأمريكية. وصعد سعر الذهب في المعاملات الفورية 0.2% ليصل إلى 2592.17 دولارًا للأوقية (الأونصة)، ليصعد بنحو 0.6% منذ بداية الأسبوع.
كما زادت العقود الأمريكية الآجلة للذهب بنسبة 0.1% مسجلة 2617.30 دولارًا.
وبالنسبة للمعادن النفيسة الأخرى، ارتفعت الفضة في المعاملات الفورية نحو 1% لتبلغ 31.09 دولارًا للأوقية، كما زاد البلاديوم 0.6% ليصل إلى 1086.75 دولارًا فيما استقر البلاتين عند 988.30 دولارًا.
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اسماعيل الماحي

اسماعيل الماحي

كاتب محتوى باللغة العربية شغف بالبحث والإطلاع بجانب دقة في مراعاة قواعد اللغة وعلامات الترقيم

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