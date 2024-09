شكرا لقرائتكم خبر عن وزير المالية يشارك في الذكرى الثمانين لمؤسستي "بريتون وودز" والان نبدء بالتفاصيل

أثر إيجابي مستدام

الدمام - شريف احمد - شارك وزير المالية محمد بن عبدالله الجدعان في الاجتماع رفيع المستوى للذكرى الثمانين لمؤسستي "بريتون وودز"، والمنعقد في ولاية نيوهامشير الأمريكية يومي الخميس والجمعة 23 - 24 ربيع الأول 1446هـ الموافق 26 - 27 سبتمبر 2024م، لمناقشة التوجهات المستقبلية لمجموعة البنك وصندوق النقد الدوليين.ويطلق مصطلح مؤسستي "بريتون وودز" على كل من صندوق النقد ومجموعة البنك الدوليين، حيث لعبت المؤسستان منذ تأسيسهما في العام 1944م دورًا مهمًا في تحسين أداء الاقتصاد العالمي، فقد أنشئت للمساهمة في تعزيز التعاون الاقتصادي الدولي، ومن ذلك دعم التجارة الدولية، إذ تضمنت اتفاقية "بريتون وودز" الأصلية خططًا لإنشاء منظمة التجارة العالمية. للتفاصيل..This is a Twitter Status This is a Twitter Status— صحيفة اليوم (@alyaum)وتسعى المؤسستان لتحقيق أثر إيجابي ومستدام عالمي في ظل التوترات الجيوسياسية والتحديات الاقتصادية.يذكر أن الاجتماع رفيع المستوى يأتي لرسم الخطط الاستراتيجية بعيدة المدى للمؤسستين، والعمل على مناقشة سبل التطوير والتحسين لأدائهما، وفق النتائج الحالية والعوامل المستقبلية.