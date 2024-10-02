سعر الدولار مقابل الجنيه اليوم الأربعاء 2-10-2024 في البنوك المصرية

الشارقة - اميمة ياسر -

نشر موقع "تليجراف مصر" سعر صرف الدولار مقابل الجنيه اليوم الأربعاء، الموافق 2-10-2024، في البنوك المصرية.

جاء سعر الدولار في البنك المركزي المصري عند 48.22 جنيه للشراء، و48.36 جنيه للبيع.

وصل سعر الدولار في بنك فيصل الإسلامي إلى 48.18 جنيه للشراء، و48.28 جنيه للبيع.

بلغ سعر الدولار في المصرف العربي الدولي مستوى 48.20 جنيه للشراء، و48.30 جنيه للبيع.

ناهز سعر الدولار في بنك قطر الوطني الأهلي مستوى 48.18 جنيه للشراء، و48.28 جنيه للبيع.

تحدد سعر الدولار في البنك الأهلي المصري عند 48.21 جنيه للشراء و48.31 جنيه للبيع.

حقق سعر الدولار في بنك كريدي أجريكول نحو 48.19 جنيه للشراء و48.29 جنيه للبيع.

سجل سعر الدولار في البنك العقاري المصري العربي نحو 48.18 جنيه للشراء، و48.28 جنيه للبيع.